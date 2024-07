MA RALF SCHUMACHER E' GAY, BISEX O SOLO "FLUIDO", COME SI USA OGGI? - A 49 ANNI L'EX PILOTA HA CONFESSATO DI ESSERSI INNAMORATO DEL SUO MANAGER 34ENNE, ETIENNE - MA IL FRATELLO DI MICHAEL SCHUMACHER E' STATO SPOSATO PER 15 ANNI CON UNA MODELLA GNOCCHISSIMA, CORA BRINKMANN, DA CUI HA AVUTO ANCHE UN FIGLIO (CHE OGGI HA 22 ANNI) - COME VA "INTERPRETATA" LA SUA STORIA? HA AVUTO UN MATRIMONIO "BIANCO" PER 15 ANNI? GLI PIACE LA VONGOLA E PURE IL CEFALO? O HA SOLO CAMBIATO GUSTO IN CORSO D'OPERA? AH, SAPERLO...

Mara Gergolet per il “Corriere della Sera” - Estratti

Il compagno di Ralf Schumacher, 49 anni, è il suo manager Etienne, 34 anni, francese. A Ralf sono arrivati gli auguri del figlio David, 22 anni, pilota: «Papà — gli ha scritto — sono molto felice che tu abbia trovato qualcuno con cui ti senti davvero a tuo agio e sicuro, non importa che sia uomo o donna». E fra i tanti messaggi di sostegno è giunto anche quello dell’ad della Mercedes, Ola Kallenius.

Gli Schumacher, in Germania, godono di un’aura unica, fatta di leggenda, curiosità e rispetto.

Alessandra Retico per “la Repubblica” - Estratti

Due uomini di spalle, le braccia uno attorno ai fianchi dell’altro, a guardare il tramonto sul mare da una barca. «La cosa migliore nella vita è quando hai il partner giusto accanto con cui puoi condividere tutto».

È l’alba di un nuovo viaggio, allo scoperto, per Ralf Schumacher. A 49 anni, dopo una lunga corsa a nascondersi in un mondo particolarmente machista come la Formula 1, è il tempo della verità per l’ex pilota tedesco, fratello minore di Michael: Ralf ama Etienne, imprenditore francese che abita tra Nizza e Sudafrica. Si sono conosciuti nel business dei vini di cui Ralf si occupa, coi suoi vigneti in Slovenia, oltre a fare il commentatore del Mondiale per Sky Germania.

È nata una relazione sentimentale, che dura da due anni. Tutti sapevano in famiglia, compreso il figlio David, 22 anni, avuto dal matrimonio con la modella e conduttrice tv Cora Brinkmann (rimasti sposati dal 2001 al 2015). Come il papà, lo zio e il cugino Mick, anche lui ha seguito la passione dei motori, guida per la Mercedes nel campionato tedesco GT. Il suo messaggio, tra gli oltre 400 mila ricevuti, è tra i più commoventi: «Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio! Congratulazioni! ».

Non è più un segreto, è la vita, adesso vera e piena. La migliore amica di Ralf, l’attrice tedesca Carmen Geiss, testimonia quanto vale questa uscita dall’ombra: «Un uomo meraviglioso ha confessato la sua omosessualità, un atto di accettazione di sé e di liberazione. Una scelta coraggiosa, maturata nel tempo.

Un successo personale e un segno che finalmente è in grado di vivere e amare la sua identità senza paura o vergogna ».

Non scontato, per un pilota dal cognome illustre che ha corso 182 gp in F1 (1997-2007) per Jordan, Williams e Toyota, con 6 successi, 6 pole e 27 podi. Con Michael, sulle cui condizioni non si sa nulla dopo l’incidente sugli sci a Meribel nel 2013 («La vita è stata ingiusta con lui»), Ralf ha corso a Imola nel 2003, il giorno dopo la morte della madre.

Non può esserci altro dolore. Ralf, ai microfoni per il gp in Ungheria questo fine settimana («Spero siano più interessati alle mie analisi che al mio coming out»), ha spiegato che «la famiglia e gli amici lo sapevano da molto, ma ormai erano coinvolti in molti, così ho voluto dirlo io. David ha appena vinto nel GT Masters, il più grande successo della sua carriera. Ho pensato fosse una buona occasione per dirlo, ricevendo tanto appoggio, per una cosa che mi sembra del tutto normale».

