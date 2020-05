MAI DIRE MAYWEATHER: FESTA IN PISCINA IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS - L'EX PUGILE HA PUBBLICATO UN VIDEO SUI SOCIAL (POI RIMOSSO) DURANTE UN POOL-PARTY DI UN HOTEL IN ARIZONA, UN LUOGO GRAVEMENTE COLPITO DAL COVID-19, CON OLTRE 16.000 CONTAGIATI E 800 MORTI- POI LA NOTTE IN DISCOTECA SENZA MASCHERINA E SENZA RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA – VIDEO

Floyd Mayweather non smette mai di stupire. L'ex pugile, per l'ennesima volta, ha fatto parlare di sé per il suo comportamento fuori dal ring. Nel mezzo dell'emergenza Coronavirus, è tornato ad essere protagonista di un'immagine che ha scatenato polemiche: Floyd infatti non ha esitato a partecipare a un "Pool Party" in Arizona, nel bel mezzo della pandemia, senza maschera o protezioni, circondato da decine persone.

Non contento, ha pensato bene di condividere il video sui social network (poi cancellato). Nonostante gli Stati Uniti siano il paese con il più alto numero di contagi da Covid-19 al mondo, (1,6 milioni di persone infette e quasi 100.000 morti), Mayweather si è goduto la giornata in piscina con una maglia di Scottie Pippen ai tempi dei Chicago Bulls.

Mayweather, piscina e poi discoteca

Come se non bastasse, Mayweather ha trascorso la notte in discoteca, sempre in Arizona. È stato visto prendere un tavolo in un'area VIP circondato dalla folla, ancora una volta, senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza. Stiamo parlando di uno dei luoghi più colpiti dalla pandemia: sono già stati accertati 16.339 casi di contagio, mentre i morti hanno raggiunto le 800 unità. Inoltre, lo stesso sabato in cui Floyd ha partecipato alla festa, 431 altri infetti sono stati rilevati in quella zona.

