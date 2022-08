IL MANCHESTER UNITED STA FACENDO DI TUTTO PER LIBERARSI DI CRISTIANO RONALDO: 100 MILIONI PIÙ IL CARTELLINO DEL PORTOGHESE PER OSIMHEN - MA DE LAURENTIIS NON È DISPOSTO A PAGARE IL MAXI INGAGGIO DA 24 MILIONI DI CR7 SENZA CONTARE CHE I RED DEVILS STAREBBERO PUNTANDO FORTE SU ANTONY DELL'AJAX (OFFERTI 94 MILIONI) - LA SMENTITA DI EDU AGUIRRE, IL GIORNALISTA AMICO DI CR7: "NON ANDRÀ AL NAPOLI"

1. L'OFFERTA DEL MANCHESTER UNITED PER OSIMHEN

Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

È il giorno della stretta sul mercato del Napoli; può diventare il giorno di Cristiano Ronaldo. L'operazione decolla se il Manchester United, così come assicurato dall'agente di CR7 e regista della trattativa Jorge Mendes, presenterà l'offerta da 100 milioni per Osimhen.

Il presidente Aurelio De Laurentiis (che ne chiede 130), ha terminato le vacanze in barca e il primo appuntamento è il vertice di oggi con il ds Cristiano Giuntoli e l'ad Andrea Chiavelli negli uffici del centro sportivo di Castel Volturno. Sul tavolo c'è l'uscita di Fabian Ruiz e l'ingresso di Navas (Psg), ma è evidente che la scena è occupata dall'attaccante portoghese, cinque volte pallone d'oro.

Ronaldo, che intanto ha incassato il rifiuto dal Chelsea (ma pare che pure lui non ci volesse andare), è in attesa della fumata bianca, ed ha già garantito il suo sì al Napoli. La Champions in salsa partenopea è una tentazione forte per ritrovare la sua vetrina ma anche (ed è l'aspetto meno romantico) per non rinunciare agli introiti milionari relativi alle sponsorizzazioni.

L'azienda Ronaldo si muove così, De Laurentiis lo sa e accetta patti e condizioni, rinunciando ai diritti di immagine del calciatore ma pagandogli soltanto il 25 per cento del suo stipendio attuale (24 milioni). Sull'altro piatto della bilancia c'è una plusvalenza mostruosa su Osimhen e un effetto dirompente su marketing e merchandising. A disposizione di Spalletti ci sarebbe il miglior cannoniere di tutti i tempi, forse la grande occasione per provare a vincere lo scudetto.

Dalle parole, però, si dovrà passare ai fatti: il tempo (del mercato) è tiranno e in quattro giorni (il gong è giovedì alle 20) bisognerà perfezionare un'operazione affascinante quanto difficile. Mendes resta ottimista nonostante lo United (che ha necessità di un attaccante) sia vicino anche ad Antony dell'Ajax (offerti 94 milioni) e nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine si allontanerebbe dal centravanti nigeriano del Napoli. Intrecci di mercato ma anche il classico gioco delle parti orchestrato per raggiungere obiettivi che possono convergere.

Riuscirà Jorge Mendes a strappare un'offerta monstre nelle prossime ore? Così da accontentare Ronaldo che ritrova la Champions e un progetto che lo stimola, e lo stesso Osimhen che da mesi sogna di giocare allo United e il suo agente si muove in questa direzione? Può essere il giorno giusto, quantomeno da dentro o fuori. Le parole di Spalletti pure hanno un peso: «Un giocatore come Cristiano ti segna la carriera».

2. EDU AGUIRRE, IL GIORNALISTA DEL CHIRINGUITO AMICO DI CR7: «RONALDO NON ANDRÀ AL NAPOLI»

Da www.ilnapolista.it

Edu Aguirre non è solo un giornalista del Chiringuito de Jugones. È anche uno dei più cari amici di Cristiano Ronaldo, tanto che in passato ha spesso rivelato in anteprima le intenzioni del fuoriclasse portoghese. Fu così anche quando Cr7 si trasferì alle Juventus. Fa parte, at tutti gli effetti, del «clan Cr7», della sua cerchia più ristretta.

Ebbene, lo spagnolo ha messo – almeno per quanto gli riguarda – la parola fine alla breve telenovela che vorrebbe il portoghese in procinto di arrivare a Napoli, coinvolto in un maxi scambio con Osimhen.

«Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli», ha annunciato.

