MBAPPE', LI MORTE'! - ADESSO È UFFICIALE: KYLIAN MBAPPE' È UN NUOVO GIOCATORE DEL REAL MADRID - IL 25ENNE HA FIRMATO UN QUINQUENNALE DA 15 MILIONI A STAGIONE, CHE SALIRÀ FINO A 20, PIÙ UN BONUS ALLA FIRMA DI 125 MILIONI - INUTILI I TENTATIVI DI TRATTENERE IL FENOMENO FRANCESE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL PSG NASSER AL KHELAIFI E DI MACRON - IL REAL MADRID, DOPO AVER VINTO LA 15ESIMA CHAMPIONS LEAGUE, SI PREPARA A DOMINARE IL CALCIO PER I PROSSIMI ANNI...

Estratto dell'articolo di Filippo Maria Ricci per www.gazzetta.it

kylian mbappe

Era il segreto di Pulcinella, ed è stato finalmente svelato: Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid. Mancava solo l’annuncio, ed è arrivato. […]

PRESENTAZIONE RIMANDATA

A 25 anni e dopo 7 stagioni al Parco dei Principi il francese campione e vicecampione del mondo sbarca nel mondo Galactico con un contratto quinquennale. […] a presentazione, galattica pure quella, è prevista per la metà di luglio, idealmente il 15 o il 16, dopo la fine dell’Europeo che Mbappé giocherà da protagonista.

kylian mbappe da piccolo 4

[…] TERZO TENTATIVO

E così dopo due no, il secondo dolorosissimo per Florentino Perez, Kylian ha detto sì al Real Madrid. Che per lui due estati fa aveva offerto 180 milioni di euro nonostante avesse il contratto in scadenza pochi mesi dopo, milioni sdegnosamente rifiutati dal mai indigente club dell’emiro del Qatar. In quel torrido agosto scesero in campo Sarkozy e Macron, con tutto il loro peso politico, per convincere Mbappé a restare a Parigi fino al 2024, anno delle Olimpiadi nella capitale francese. Kylian ha detto di sì, e ora se ne va gratis.

LE CIFRE

kylian mbappe 3

Beh, gratis non è esattamente il termine giusto. Diciamo che è svincolato e che quindi il Psg non incassa un euro, però il giocatore viene ricoperto d’oro. Non tanto con l’ingaggio, perché il Madrid ha una struttura salariale seria e non esagerata, ma lo stipendio sarà solidamente corroborato da un premio alla firma da decine di milioni. Le cifre che circolano sono queste: lo stipendio di partenza sarà di 15 milioni netti a stagione, che salirà progressivamente fino a 20.

kylian mbappe 1

Poi ci sono i bonus per obiettivi, ma soprattutto c’è un "signing on fee", il premio alla firma, che è di 125 milioni di euro. Se lo dividiamo per 5 fanno 25 milioni di euro in più a stagione. Sul fronte dei diritti d’immagine Mbappé ha ottenuto un’altra vittoria: rispetto a ‘fifty-fifty’ normalmente applicato alle super stelle alla Casa Blanca, il francese avrà l’80% contro il 20% del club. Insomma, niente male. […]

