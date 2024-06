MBAPPE', CON UNA MANO DAVANTI E L'ALTRA NDRE' - NEANCHE IL TEMPO DI FIRMARE PER IL REAL MADRID CHE MBAPPE' SVELENA CONTRO LA SUA VECCHIA SQUADRA: "QUANDO HO COMUNICATO DI NON VOLER RINNOVARE IL CONTRATTO, AL PSG MI HANNO DETTO CON VIOLENZA CHE NON AVREI PIU' GIOCATO. LUIS ENRIQUE E CAMPOS MI HANNO SALVATO" - IL MOTIVO DI TANTO LIVORE? PER "L'EQUIPE" CI SAREBBERO STATI DEGLI SCAZZI CON IL PRESIDENTE NASSER AL KHELAIFI PER...

Estratto dell'articolo di Luca Bargellini per www.tuttomercatoweb.com

Hanno fatto molto rumore le parole di ieri di Kylian Mbappe nel corso della conferenza stampa tenutasi nel ritiro della Francia. In particolare le sue parole sul PSG, suo ex club, e al comportamento tenuto al momento della sua decisione di non rinnovare il contratto con loro: "Il Paris St Germain mi ha detto in faccia, con violenza, che a inizio stagione non avrei più giocato. Luis Enrique e Luis Campos mi hanno salvato. Senza di loro non sarei mai sceso in campo[…]".

[…] A tutto questo si aggiunge un altro tassello che non potrà fare altro che inasprire ancora di più i rapporti fra le parti. Stando a quanto riportato da L'Equipe il PSG non avrebbe ancora pagato gli stipendi di aprile e maggio al calciatore, così come il bonus da 80 milioni di euro previsto a febbraio.

