MBAPPÉ CON UNA MANO DAVANTI E L'ALTRA 'NDRE'! – L'ATTACCANTE COCCO DI MACRON PASSATO AL REAL MADRID CHIEDE 100 MILIONI DI ARRETRATI AL PSG E ACCUSA IL CLUB PARIGINO

Kylian Mbappé continua a far parlare di sé in Francia e non solo. Dopo l'infortunio al naso, subito nel match di esordio di Euro2024, che l'ha costretto ieri a restare in panchina nella seconda gara, contro l'Olanda, il capitano della Francia è tornato sulle prime pagine dei giornali transalpini per aver chiesto circa 100 milioni di arretrati fra stipendi non percepiti e bonus non ottenuti al Paris Saint-Germain.

«Tutti avevano capito che questa lunga storia durata sette anni sarebbe finita male», scrive oggi «L'Équipe» ma al peggio non c'è mai fine.

L'attaccante, da poco svincolato e appena approdato al Real Madrid, avrebbe messo in mora il club parigino per intimarlo a pagargli quanto dovuto. Una cifra non da poco, che i media transalpini dicono esser pari a circa 100 milioni: a tanto ammonterebbero gli stipendi e i vari bonus che non verrebbero pagati al capitano della Francia da aprile, ovvero dalla data dell'ufficialità dell'imminente divorzio

