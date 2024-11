MEGLIO L’AMERICANA O LA NORVEGESE (DI ORIGINE ITALIANA)? A TORINO SUGLI SPALTI IN QUESTI GIORNI HANNO RUBATO LA SCENA MORGAN RIDDLE, LA RAGAZZA DEL MINNESOTA FIDANZATA DI TAYLOR FRITZ, CHE OGGI SFIDERA’ IN FINALE SINNER E MARIA GALLIGANI, COMPAGNA DI RUUD, SCONFITTO IERI DA JANNIK - MORGAN RIDDLE È STATA DEFINITA DAL "NEW YORK TIMES" LA "DONNA PIÙ FAMOSA DEL TENNIS MONDIALE", HA SCAZZATO CON ZVEREV E HA DENUNCIATO UN CASO DI MOLESTIE AI SUOI DANNI DURANTE L’ULTIMO SUPERBOWL. MARIA GALLIGANI PUÒ VANTARE UNA LAUREA IN PSICOLOGIA E… - FOTO DA LECCARSI GLI OCCHI BY MEZZELANI

Morgan Riddle è nata il 31 luglio 1997. Cresciuta a Saint Paul, Minnesota, è la maggiore di quattro figli di Heather Riddle, un'executive di Minnesota Public Radio, e Rob Kimm, autore di libri sulla pesca. Ha studiato Letteratura Inglese al Wagner College di Staten Island (New York). Durante gli anni universitari, ha iniziato a pubblicare contenuti legati allo stile di vita su Instagram e TikTok e ha lavorato come modella. Dopo il college, ha lavorato nel settore immobiliare e successivamente come direttrice dei media per l'azienda Love Your Melon e la fondazione no-profit Gamers Outreach Foundation.

La vita social di Riddle-Fritz

Riddle ha incontrato il tennista professionista Taylor Fritz sull'app di incontri Raya all'inizio del 2020, poco dopo essersi trasferita a Los Angeles. Ha iniziato a viaggiare con lui nel circuito Atp nel 2021, lasciando il suo lavoro aziendale l'anno successivo. Dall'inizio del 2022, ha iniziato a produrre contenuti sui social media legati al tennis, iniziando con un video su TikTok su cosa indossare agli Australian Open.

Ha dichiarato di non sapere molto di tennis prima di iniziare a frequentare Fritz, e alcuni dei suoi contenuti sono pensati per spiegare le regole del tennis a chi non è esperto del gioco. Nel 2023 ha aperto un canale YouTube dove racconta la vita nel circuito tennistico. È apparsa con Fritz nella serie Netflix Break Point, che segue il circuito tennistico. Durante Wimbledon 2023, ha condotto una breve serie video intitolata Wimbledon Threads, incentrata sulla moda al torneo. La serie è stata rinnovata per i Campionati del 2024, grazie al suo successo.

Il caso Zverev

Morgan Riddle è diventata famosa per il presunto attacco scagliato contro Alexander Zverev, ora numero 2 del mondo. Dopo il match perso contro Fritz a Wimbledon 2024, Zverev si era lamentato con l'avversario: "La tua squadra è stata estremamente rispettosa, ma penso che ci siano delle persone nel suo box che forse non provengono dal mondo del tennis e che forse non guardano ogni singola partita. Erano un po' esagerate".

Subito dopo, su Instagram, Morgan pubblicò una storia con scritto "Quando il tuo fidanzato vince per le ragazze", una didascalia che sembrò subito una replica al tedesco con un riferimento alle accuse di violenza domestica che hanno visto il tedesco andare a processo, con la vicenda poi archiviata con un accordo extragiudiziale.

Vista la delicatezza del tema e che soprattutto all'epoca non c'era ancora stata una condanna definitiva, Riddle fu costretta a rettificare: "Ho cancellato le storie appena mi sono resa conto dell'incomprensione. Non c'erano riferimenti a vicende successe al di fuori del campo, non ci sono cattivi rapporti con nessuno".

Le molestie al Superbowl

Presente al Superbowl 2024, andato in scena all'Allegiant Stadium, casa dei Las Vegas Raiders, Morgan Riddle ha vissuto un'esperienza inquietante durante il celebre evento sportivo. La modella si era recata insieme ad amici e amiche allo stadio per godersi lo show che ha visto poi i Kansas City Chiefs laurearsi campioni, ai danni dei San Francisco 49ers ai tempi supplementari. Le cose però per lei hanno preso una brutta piega, e si è ritrovata a fare i conti con momenti terribili.

"Negli ultimi 3 giorni sono stata afferrata, palpeggiata, molestata, vittima di catcalling senza sosta praticamente ogni pochi minuti quando ero in pubblico". Queste le parole di Morgan, che in un frangente dell'evento è dovuta anche rifugiarsi in un bagno perché stava avendo un attacco di panico. "È stato davvero brutto il match del Super Bowl per noi - ha detto l'influencer - Non potevamo nemmeno goderci la partita senza essere disturbati da fan maschi ubriachi, maleducati e grossolani. È estremamente stressante e spaventoso".

MARIA GALLIGANI, LA FIDANZATA DI RUUD

Da unita.it

La coppia ha una relazione dal 2018 e da allora Galligani non ha mai fatto mancare il suo sostegno a Ruud, seguendolo in ogni trasferta e presenziando ai suoi incontri. Galligani è la prima tifosa del suo fidanzato, tennista tra i primi dieci al mondo. La giovane dolce metà del campione ha frequentato l’Oslo Nye Høyskole dal 2017 al 2020, dove si è laureata in psicologia. Poi, nel 2022, ha conseguito il master in psicologia presso l’Università della Danimarca per poi iniziare a lavorare in un’azienda che si occupa di nutrizione sportiva.

Il suo profilo Instagram è privato, tuttavia sono migliaia i follower che la seguono. Galligani sui social pubblica video, storie e fotografie che spesso mostrano lei e Ruud in giro per il mondo. Ciò che trapela da quelle immagini è che la loro storia vada a gonfie vele e che entrambi siano molto felici. I due hanno un’altra passione, o meglio amore: un cucciolo di cane Malshi che si chiama Bajas.

