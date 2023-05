PONTI D'ORO PER PUTIN NEGLI EMIRATI ARABI – UN’INCHIESTA DI “REUTERS” SVELA CHE LO STATO DEL GOLFO È DIVENTATO LO SNODO COMMERCIALE PER L'ORO RUSSO DA QUANDO SONO SCATTATE LE SANZIONI OCCIDENTALI – NELL'ULTIMO ANNO, GLI EMIRI HANNO IMPORTATO DA MOSCA 75 TONNELLATE DI METALLO PREZIOSO (QUANDO NEL 2021 ERANO APPENA 1,3 TONNELLATE), PER POI RIGIRARE GRAN PARTE DEI CARICHI IN CINA E TURCHIA