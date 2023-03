IL MONDO DEL BASKET SOTTO CHOC PER L’ARRESTO DI SHAWN KEMP, EX STELLA NBA DI SEATTLE E PASSATO ANCHE IN ITALIA A MONTEGRANARO – L’EX CESTISTA, CHE HA APERTO DEI CANNABIS SHOP, È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER PARTECIPATO A UNA SPARATORIA TRA AUTO NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ A TACOMA, NELLO STATO DI WASHINGTON. FORTUNATAMENTE NON CI SONO STATI FERITI… - IL PRECEDENTE COL CASO JA MORANT - VIDEO

WATCH: New video shows moments after gunfire at Tacoma Mall where Shawn Kemp was arrested. WHAT WE KNOW: https://t.co/kMOByajdYr pic.twitter.com/XHr4B5CJ1F — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) March 9, 2023

Estratto da corrieredellosport.it

shawn kemp

Nba sotto shock per l'arresto di Shawn Kemp per il presunto coinvolgimento in una sparatoria, notizia che scuote il mondo del basket a qualche giorno di distanza dalla 'bravata' di Ja Morant, 23enne stella dei Memphis Grizzlies sospeso per due partite dal club dopo aver posato in un video con una pistola in mano.

L'arresto di Kemp, 53enne ex cestista dei Seattle SuperSonics e sei volte All Star Nba, è avvenuto nella contea di Pierce (nello Stato di Washington) in seguito a una sparatoria causata da un alterco fra gli occupanti di due auto nei pressi di un centro commerciale di Tacoma. Non c'è stato alcun ferito e una delle due auto si è dileguata mentre secondo quanto riporta l'Espn' la polizia ha recuperato una pistola e le indagini sono ancora in corso.

shawn kemp arrestato dopo una sparatoria in un parcheggio shawn kemp shawn kemp