14 ott 2023 11:23

IL NAPOLI TRATTIENE IL FIATO PER OSIMHEN – L’ATTACCANTE SI E’ FATTO MALE NELLA SFIDA PAREGGIATA DALLA NIGERIA CONTRO L’ARABIA DI MANCINI ED E’ USCITO A INIZIO SECONDO TEMPO - IL CT DELLA NIGERIA PESSEIRO: "ORA FARANNO GLI ESAMI E POI DECIDEREMO SE TORNERÀ A NAPOLI O RESTERÀ QUI. MA IN TRE GIORNI FARLO GIOCARE DI NUOVO PUÒ ESSERE PERICOLOSO, FORSE SALTERÀ LA PROSSIMA. RISCHIARLO SIGNIFICHEREBBE POI PERDERLO PER UN MESE O DUE…"