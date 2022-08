30 ago 2022 13:55

NEDVED, E’ QUI LA FESTA! LA JUVE FA GLI AUGURI SUI SOCIAL PER I 50 ANNI DEL DIRIGENTE CECO E SCATENA UN DILUVIO DI IRONIE. GLI UTENTI TIRANO IN BALLO I VIDEO IN CUI FUROREGGIAVA IL VICEPRESIDENTE BIANCONERO – CROSETTI (REPUBBLICA): “BASTA FANGO SULLA JUVENTUS! QUELLO DI NEDVED NON È UN TRENINO EROTICO MA UNO SCHEMA PER I CORNER” – PAOLO “BRACCIO D’ORO” BERTOLUCCI: “BISOGNA ESSERE DEI BIGOTTI PER CONDANNARE NEDVED” - VIDEO