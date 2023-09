IL NEWCASTLE E' ARRIVATO A MILANO CON 4MILA TIFOSI AL SEGUITO: IL VIDEO DI ALCUNI SVALVOLATI CHE SOTTO IL DILUVIO SI BUTTANO NELLE POZZANGHERE LUNGO I NAVIGLI - OGGI, ALLE 18.45, I "MAGPIES" DI SANDRO TONALI SFIDANO IN CHAMPIONS IL MILAN USCITO A PEZZI DAL DERBY PERSO 5-1 - IL CENTROCAMPISTA EX ROSSONERO: "SARÀ TOSTA, GIOCHERÒ CONTRO LA SQUADRA PER CUI TIFO. CHISSÀ SE MIO PAPÀ SE TIFERÀ PER ME ALMENO STASERA" - IL CORO DEI TIFOSI DEL NEWCASTLE PER TONALI… - VIDEO

tifosi newcastle a milano 4

1. TIFOSI NEWCASTLE SCATENATI A MILANO: "SCIVOLANO" LUNGO I NAVIGLI SOTTO IL DILUVIO

Estratto da www.gazzetta.it

In vista del primo turno dei gironi di Champions League tra Milan e Newcastle, i tifosi inglesi hanno invaso Milano già dal pomeriggio. I bianconeri […]si sono divertiti a trasformare le vie dei Navigli in veri e propri "scivoli" […]

2. SANDRO TONALI IN MILAN-NEWCASTLE: «GIOCHERÒ CONTRO LA SQUADRA PER CUI TIFO, CHISSÀ MIO PADRE...»

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per www.corriere.it

sandro tonali 2

Il charter del Newcastle atterra con due ore di ritardo a Malpensa ma per Sandro Tonali tornare a Milano, laddove tutto è cominciato, è sempre troppo presto. «Il giorno del sorteggio abbiamo assistito alla cerimonia con le famiglie. Il Newcastle da 20 anni non andava in Champions, i miei compagni meritavano questa soddisfazione. Un po’ me lo sentivo che saremmo finiti nel girone del Milan».

sandro tonali 1

Il centrocampista, nonostante la pioggia di sterline con cui il fondo Pif del principe saudita Mohammad bin Salman lo ha ricoperto, non ha dimenticato le emozioni vissute qui, in uno stadio dove la connessione con le anime dei milanisti è stata fortissima. […]«È difficile nel calcio di oggi che un giocatore da solo chieda il trasferimento in una squadra precisa o decida in quale club andare». […] Tonali ha aggiunto: «Quando è arrivata l’offerta ne ho parlato con persone che amano il Milan. Stasera sarà tosta, giocherò contro la squadra per cui tifo e che mi ha dato l’opportunità di crescere».

striscione dei tifosi del newcastle per tonali

Ha recuperato dall’affaticamento muscolare che gli ha impedito di essere in campo la scorsa settimana contro l’Ucraina e stasera, davanti alla commossa nonna Gina, sarà in campo. «Ci sarà anche mio papà, chissà se tiferà per me almeno stasera o continuerà a essere milanista». Il suo allenatore, Eddie Howe, elogia la mentalità di Sandrino. «È giovane ma è già un leader». Di certo il Newcastle fa un po’ meno paura rispetto al giorno del sorteggio. A dispetto di un mercato non certo all’insegna dell’austerity (è la 12ª società nel mondo ad aver speso di più con 153,2 milioni investiti), galleggia a metà classifica. Ha già perso con il City, il Brighton e il Liverpool allontanandosi dalla zona Champions. Sabato ha battuto il Brentford e ha lasciato in Inghilterra gli infortunati Joelinton e Willock. […]

tifosi newcastle a milano 2 tifosi newcastle a milano 1 tifosi newcastle a milano 3 tifosi newcastle a milano 5