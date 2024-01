18 gen 2024 15:50

UN NEY-MAR DI GUAI! - IL TRASFERIMENTO DEL BRASILIANO DAL BARCELLONA AL PSG, AVVENUTO NEL 2017 PER LA CIFRA RECORD 222 MILIONI DI EURO, FINISCE NEL MIRINO DEGLI INQUIRENTI FRANCESI - LA POLIZIA PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE FISCALE HA PERQUISITO GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA PER SOSPETTI FAVORITISMI FISCALI NEI CONFRONTI DEL PARIS SAINT GERMAIN: ALCUNI UOMINI DI GOVERNO AIUTARONO IL PSG A NON PAGARE MILIONI DI TASSE PER L'OPERAZIONE…