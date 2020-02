NO NEYMAR, NO PARTY – LA VENDETTA DELL’ASSO BRASILIANO DOPO AVER SUBITO UN FALLO (VIDEO) - IL VAFFA AL GUARDALINEE E LE FOTO DELLA FESTA DEL SUO COMPLEANNO. MA IL PSG E’ UNA POLVERIERA TRA I NERVI TESI DI MBAPPE’ E LE LAMENTELE DEL FRATELLO-AGENTE DI CAVANI – TUCHEL: "COSÌ SEMBRIAMO POCO SERI" – VIDEO

Da video.repubblica.it

L'asso brasiliano del PSG Neymar si conferma uno dei migliori calciatori al mondo per classe ed inventiva. Durante il match contro il Montpellier, dopo aver subito l'ennesimo fallo ad opera del centrocampista Teji Savanier, l'attaccante carioca si è vendicato del suo avversario irridendolo con un dribbling in velocità da stropicciarsi gli occhi. La gara è terminata con un secco 5-0 a favore del PSG sempre più solo in testa alla classifica della Ligue 1

la mamma di neymar - festa neymar paredes - festa neymar neymar neymar wanda nara - festa neymar neymar orologio di neymar 3 orologio di neymar 2 icardi neymar cavani - festa neymar