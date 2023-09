LA NUOVA CASA HI-TECH DEL REAL MADRID - SONO FINITI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SANTIAGO BERNABEU - LO STADIO NON SARÀ USATO SOLO PER LE PARTITE DEI "BLANCOS", MA ANCHE PER OSPITARE GRANDI EVENTI COME OPERE, CONCERTI, PARTITE DI BASKET, TENNIS E FOOTBALL AMERICANO, GRAZIE AL SUO CAMPO CHE "SCOMPARE" IN SEI ORE - IL NUOVO IMPIANTO AVRÀ ANCHE UN TETTO RETRATTILE PER PROTEGGERE IL PRATO DAL MALTEMPO - VIDEO

NUOVO SANTIAGO BERNABEU

Estratto dell'articolo di Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

[…] Il Real Madrid di Florentino Perez […] dopo appena quattro anni di lavori, […] è pronto a lanciare il suo nuovo stadio. Il Santiago Bernabeu, anche da quanto si è potuto intuire dalla sua presentazione ufficiale, sarà presto il migliore e più all’avanguardia stadio di calcio (e non solo) al mondo. Ecco alcuni elementi che lo renderanno unico.

NUOVO SANTIAGO BERNABEU

Ciò che più ha impressionato il pubblico e subito conquistato i social è la tecnologia che, a seconda delle necessità, permetterà alla nuova infrastruttura di nascondere completamente il manto erboso, rendendo invisibile il campo di gioco. Una necessità dovuta alla possibilità di ospitare eventi come opere liriche, teatro e concerti, senza danneggiare il prato […] In sei ore […] l’intero tappeto di gioco si può raccogliere come se venisse riposto in un cassetto, incassandosi, diviso in sezioni, in un’area apposita sotto il suolo, grazie a 24 ascensori idraulici[…]Un sistema costato oltre 225 milioni di euro (dei 574 totali). […]

NUOVO SANTIAGO BERNABEU

[…]Quello che vuole essere l’impianto sportivo più all’avanguardia al mondo avrà la possibilità di tenere lontane precipitazioni e intemperie meteorologiche. Quella del tetto che può coprire l’intera infrastruttura in un quarto d’ora sarà un passo in avanti inedito per uno stadio di calcio, permettendo all’edificio di ospitare qualsiasi tipo di evento, indipendentemente dal meteo. […]

Sensori e videocamere tali, per qualità e quantità, capaci di effettuare una copertura video completa, a 360gradi, per tutto quello che si svolge all’interno del perimetro dell’impianto. Un’innovazione particolarmente importante sia dal punto di vista della copertura mediatica degli eventi, sia da quello della sicurezza. […] Un vasto sistema di sensori che non ha eguali in tutto il mondo, ancora più innovativo di quelli utilizzati negli impianti sportivi di Los Angeles e Dallas.

NUOVO SANTIAGO BERNABEU

Completamente inediti sono invece gli spalti rimovibili, innovazione che mira ad estendere il ventaglio di possibilità per un impianto che vuole ospitare manifestazioni di ogni tipo[…] Un’opera ingegneristica ambiziosa che può variare anche in termini di ingressi, accessi e corridoi per gli spostamenti del pubblico. Gli spalti possono suddividersi anche nella logica di aumentare il numero di arene, come per lo svolgimento di altre manifestazioni sportive, secondo quanto mostrato dalle proiezioni 3D diffuse fino a questo momento.

Altro aspetto avveniristico dello stadio, l’ampia presenza dei parcheggi, mirati soprattutto all’accoglienza dei veicoli elettrici. Oltre 500 posti con tanto di colonnine per la ricarica delle batterie, affittabili anche dagli abbonati per riservare il proprio posto. Sarà inoltre presente un apposito parcheggio per i droni e altri piccoli velivoli che potranno essere utilizzati in diverso modo.

NUOVO SANTIAGO BERNABEU

Un’altra delle novità è la grandissima terrazza riservata agli eventi privati ma dalla quale si può godere di una visuale mozzafiato sul campo di gioco. Un’area riservata specialmente ai vip e alle celebrità che vorranno concedersi un’esperienza del Bernabeu completamente diversa ed esclusiva.

Lo stadio sarà infine dotato all’esterno di un particolare rivestimento, che di fatto avrà il ruolo di un grande schermo, su tutta la sua superficie, sul quale saranno proiettate video e immagini delle partite, clip sui campioni dei Blancos e altri momenti topici della storia del club. […]