OAKTREE SI ABBATTE SU ZHANG, E L'INTER RISCHIA DI PERDERE LA SECONDA STELLA! - IL FONDO SI STA CUCINANDO IL PRESIDENTE DELL'INTER: GLI AMERICANI NON RISPONDERANNO ALLA LETTERA DEL RAMPOLLO CINESE, MA ASPETTERANNO MARTEDÌ. SE IL PRESTITO DA 375 MILIONI NON SARÀ ONORATO, IL CLUB NERAZZURRO PASSERÀ DI MANO - BEPPE MAROTTA RIMANE AL SUO POSTO? IL GRAN COMUNICATORE DI OAKTREE, CLAUDIO ALBANESE, SI STAREBBE SPERTICANDO IN LODI PER L'AD. ERA LUI L'ARTEFICE DELLA CAMPAGNA STAMPA CONTRO PIMCO? - CHE FARÀ LA FIGC? FARÀ FINTA DI NULLA O SQUALIFICHERÀ LA SQUADRA E ASSEGNERÀ IL 20ESIMO SCUDETTO AL MILAN?

La posizione di Oaktree: non ci sarà risposta al comunicato di Zhang. Il contratto è chiaro e le sue condizioni note da tre anni, la data sul calendario non è una minaccia legale. Il presidente dell'Inter dovrà chiudere il prestito entro martedì, altrimenti il club passerà a… — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 18, 2024

DAGONEWS

BEPPE MAROTTA STEVEN ZHANG

Come Dago-Dixit, Oaktree si sta prendendo l’Inter. Il fondo americano si sta cucinando Zhang: come scrive su Twitter Gianluca Di Marzio, non ci sarà alcuna risposta alla surreale lettera ai tifosi del presidente nerazzurro (“I nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo. […] questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità. […] Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica).

inter oaktree

Cosa succederà adesso? Il contratto parla chiaro: se Zhang non riuscisse a onorare il prestito da 375 milioni entro martedì, il club passerà subito a Oaktree. Secondo quanto sussurrano alcuni giornalisti, l’amministratore delegato della società, Giuseppe Marotta, non sarebbe contrario all’ipotesi. Anzi, c'è chi dice che sarebbe stato lui l’artefice della campagna stampa contro il fondo Pimco (che era disponibile a prestare 430 milioni a Zhang), per far saltare quella trattativa.

CLAUDIO ALBANESE

Inoltre, sembra che in queste ore il gran comunicatore di Oaktree, Claudio Albanese, per 13 anni capo della comunicazione della Juventus, si stia sperticando in attestati di stima verso Marotta. Amorale della fava: Oaktree fa saltare Pimco per far fuori Zhang. Gli portano via l’Inter martedì e spunterà un compratore. E Marotta? Resterà al suo posto…

Questo se ci si limita alle questioni aziendali. Ma che cosa ne sarà della regolarità sportiva?

Se Zhang non pagherà il pegno dovuto a Oaktree, risulterà evidente che il patron dell’Inter ha indebitato la società per comprare giocatori che non poteva permettersi, che peraltro sono alla base del famoso ciclo vincente di cui si è vantato oggi.

La Covisoc ha già aperto un’inchiesta a fronte di una sollevazione di tifosi juventini per capire se l’Inter avesse i requisiti per iscriversi al campionato. Se dopodomani, come probabile, Zhang non avrà i soldi per ripagare il debito e perderà la società, questo diventerà palese.

simone inzaghi marcus thuram

Quindi ci sarà una società sportiva che avrà un cambio di controllo forzoso a campionato in corso. Che cosa faranno gli organi di vigilanza della FIGC? Faranno finta di nulla come al solito o daranno una squalifica all’Inter facendole perdere l’amata seconda stella festeggiata in comune venerdì scorso (chissà perché tutta questa fretta).

E, nel caso, chi vincerebbe lo scudetto? Ma quel Milan che ora è secondo e che, ironia della sorte, arriverebbe con questo scudetto di cartone al ventesimo e quindi alla seconda stella. Così, a quasi vent’anni dal 2006, l’Inter dovrà restituire lo scudetto di cartone che Guido Rossi le aveva gentilmente assegnato dopo Calciopoli.

Esposto alla FIGC, un'associazione di tifosi della Juve: «L'Inter poteva iscriversi al campionato?»

Da www.calcioefinanza.com - 6 aprile 2024

inter festeggiamenti vittoria scudetto 4

Alle Procure di Roma e Milano, alla Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società professionistiche di calcio, e alla Procura Federale della FIGC è stato presentato un esposto di 61 pagine che vengono racchiuse in una sola domanda: «L’Inter poteva iscriversi al campionato di Serie A di quest’anno?».

A porgere questo quesito è la Fondazione Jdentità bianconera, ente istituzionale no profit che si è data come mission quella di difendere il valore del mondo Juve nel suo complesso ed è nata dall’idea di 12 persone e che ora vede una ventina di avvocati nel proprio nucleo. L’esposto ha richiesto il lavoro di professionisti che si occupano di revisioni contabili e di analisi dei bilanci.

Il fondamento del dubbio legato alla corretta iscrizione dell’Inter si rifà al concetto della situazione preposta a garantire la continuità aziendale che, secondo chi ha presentato l’esposto, non si potrebbe considerare sufficiente. Non solo. Si fa riferimento anche a un’altra situazione ai conti non floridi del club nerazzurro, ovvero il livello degli oneri finanziari paragonati al fatturato.

Esposto iscrizione Inter campionato – Il comunicato stampa della Fondazione Jdentità bianconera

inter festeggiamenti vittoria scudetto 2

«L’esposto si reputa necessario per portare all’attenzione degli organi competenti alcuni elementi destanti forti preoccupazioni, quale ad esempio, la fornitura da parte di FC Internazionale S.p.A. di garanzie a supporto della cosiddetta continuita aziendale – si legge nel comunicato stampa della Fondazione Jdentità bianconera –. La continuita aziendale deve intendersi come attitudine dell’azienda a durare nel tempo o anche come la capacita di poter far fronte e quindi di onorare gli impegni finanziari nel futuro, ed e uno dei punti cardine del Regolamento UEFA sul Fair Play Finanziario la cui sussistenza o meno deve essere controllata dai revisori a prescindere dalle dichiarazioni degli amministratori».

«Secondo la documentazione da noi raccolta dopo approfondite ricerche nelle sedi opportune, la societa di calcio FC Internazionale S.p.A. non avrebbe rispettato i requisiti minimi necessari per potersi iscrivere regolarmente al campionato di Serie A. Come riportato nel bilancio approvato al 30 giugno 2023 e pubblicato dalla F.C. Internazionale Milano s.p.a. la continuita aziendale sarebbe garantita da una lettera di patronage da parte di Grand Tower S.a.r.l., societa con sede in Lussemburgo. I documenti in nostro possesso evidenziano che Grand Tower S.a.r.l. non ha mai presentato un bilancio: questo suscita forti perplessita sulle effettive capacita dell’azienda di fornire le adeguate coperture finanziarie ad F.C. INTER»

zhang marotta foto mezzelani gmt072

«A tal proposito e utile sottolineare che la societa Grand Tower S.a.r.l., detentrice del 68,55% delle quote azionarie dell’FC Internazionale S.p.A. dovra rimborsare una cifra di circa 380 milioni di euro tra capitale e interessi al fondo OakTree, che detiene in pegno le quote azionarie a garanzia del prestito in scadenza a maggio 2024. Nel caso di FC Internazionale S.p.A. i bilanci analizzati relativi agli ultimi sei anni, evidenziano risultati costantemente negativi. L’unico modo di proseguire l’attivita per un’azienda con questa situazione e che si proceda sistematicamente al ripianamento delle perdite, immettendo continuamente nuovo capitale».

steven zhang javier zanetti alessandro antonello giuseppe marotta piero ausilio dario baccin

«Un ulteriore elemento di oggettiva crisi e dato dal livello degli oneri finanziari sul fatturato: nella dottrina aziendale, valori superiori al 2% sono indice di default. Nel caso di FC Internazionale S.p.A.si registrano valori vicini al 10%. Per le ragioni di cui sopra si ritiene che non siano rispettate le condizioni indicate come necessarie per l’iscrizione ai campionati, sia passati che futuri, previsti dalle NOIF per mancanza cronica degli elementari equilibri economici e quindi per assenza, si puo dire cronica, della continuita aziendale. La societa FC Internazionale S.p.A. non produce utili da almeno venti anni di gestione».

inter festeggiamenti vittoria scudetto 3

«Le norme federali, in particolare l’art. 85 ed il sistema con cui vengono concesse le licenze nazionali per l’ammissione ai campionati, attribuiscono alla continuita aziendale un’importanza assoluta: se manca non ci si puo iscrivere al campionato. Per situazioni analoghe o addirittura meno gravi, Reggina e Siena non hanno potuto iscriversi al Campionato di serie B e serie C, rispettivamente. Questo nonostante la Reggina avesse provveduto a rendere disponibili le somme necessarie a coprire il debito. In sintesi, la Fondazione Jdentita Bianconera attraverso i propri legali, chiede agli organi preposti di dare evidenza di aver effettuato le dovute approfondite verifiche al fine di dimostrare che la societa FC Internazionale S.p.A. sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al campionato di Serie A».

marotta zhang zhang marotta foto mezzelani gmt071 inter festeggiamenti vittoria scudetto 1

OAKTREE CAPITAL GROUP BEPPE MAROTTA CON STEVEN ZHANG BEPPE MAROTTA E STEVEN ZHANG