OTTAVI SÌ, MA CHE FATICA!- BERRETTINI E SINNER APPRODANO AGLI OTTAVI DI FINALE DEGLI US OPEN: IL 25ENNE ROMANO, NUMERO 8 DEL MONDO, SUPERA AL 5° SET IL BIELORUSSO ILYA IVASHKA, NUMERO 53 DEL RANKING ATP – PARTITA NON FACILE ANCHE PER SINNER CHE HA BATTUTO PER 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4 IL FRANCESE GAEL MONFILS – DJOKOVIC CONTINUA LA SUA CORSA AL GRANDE SLAM…

Da "www.lastampa.it"

Matteo Berrettini approda a fatica agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne romano, numero 8 del mondo e sesta testa di serie, supera al 5° set il bielorusso Ilya Ivashka, numero 53 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 in tre ore e 47 minuti. Berrettini sfiderà il tedesco Oscar Otte, numero 144 del mondo.

Anche Jannik Sinner si qualifica agli ottavi nel quarto e ultimo Slam della stagione in corso a New York. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 16 Atp e 13esimo favorito del seeding, ha battuto per 7-6(1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4 il francese Gael Monfils, numero 20 del ranking e 17esima testa di serie.

Agli ottavi anche il n.1 Novak Djokovic, che ha battuto il giapponese Kei Nishikori per 6-7 6-3, 6-3, 6-2. A Flushing Meadows Djokovic punta al successo finale per diventare il primo tennista dal 1969 (quando ci riuscì Rod Laver) a oggi a vincere i 4 tornei del Grande Slam nello stesso anno solare.

L'avventura di Andreas Seppi agli Us Open di tennis, in corso a New York, si è fermata al terzo turno: il 37enne di Caldaro (Bolzano), n.89 dell'Atp, infatti, è stato sconfitto dal tedesco Oscar Otte, n.144 del ranking, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta nel 'main draw' di Flushing Meadows. Seppi si è arreso in 4 set, per 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. L'altoatesino allenato da Massimo Sartori era alla 18/a avventura consecutiva a Flushing Meadows, dove per la quarta volta era approdato al terzo turno (ci era già riuscito nel 2008, 2013 e 2015)

