PALLONE A LUCI ROSSE – DIFFUSERO UN VIDEO IN CUI FACEVANO SESSO A 3 CON UNA DONNA, CHIESTI 5 ANNI PER DUE CALCIATORI: SERGI ENRICH E ANTONIO LUNA, EX VERONA E SPEZIA – LORO AVEVANO SCARICATO LE COLPE DEL FILMATO SU UN LORO EX COMPAGNO DI SQUADRA, EDDY SILVESTRE – “QUEL FOTTUTO NEGRO CI HA MESSO NEI GUAI” – LE SCUSE DEI DUE: ''LA REGISTRAZIONE È UN ATTO INTIMO E PRIVATO, EFFETTUATA TRA ADULTI..."

Da www.ilmessaggero.it

Si tratta di Sergi Enrich, 29enne attaccante dell'Eibar, e di Antonio Luna, 28enne difensore del Rayo Vallecano. Nel 2016 entrambi militavano nell'Eibar ed erano balzati agli onori delle cronache dopo la diffusione di un filmato a luci rosse in cui facevano sesso con una donna. Dopo la pubblicazione del video, la donna aveva presentato una querela per violazione della privacy, non avendo mai dato il consenso alla diffusione di quelle immagini, che per qualche giorno fecero il giro del mondo.

SERGI ENRICH E ANTONIO LUNA

Antonio Luna, una 'meteora' in Italia dopo aver vestito le maglie di Verona e Spezia, e l'ex compagno di squadra Sergi Enrich rischiano ora fino a cinque anni di carcere. Tra gli accusati c'è anche un altro ex compagno di squadra all'Eibar, Eddy Silvestre, ora all'Albacete: i due calciatori lo avevano accusato di essere l'autore materiale della diffusione del video hard. «Quel fottuto n***o ci ha messo nei guai», aveva affermato tempo fa Sergi Enrich nelle accuse pubbliche a Silvestre.

Sergi Enrich e Antonio Luna sono accusati di delitti contro la privacy e l'intimità della donna, per aver registrato e inviato quel video a Eddy Silvestre, mentre quest'ultimo è accusato solamente della diffusione del filmato. Lo riporta 20minutos.es. In quel video si vedeva chiaramente la donna che, una volta accortasi di essere filmata, chiedeva invano di interrompere la registrazione. Dopo la richiesta del pm di Guipuzcoa, sarà ora il Tribunale di San Sebastian a decidere se rinviare o no a giudizio i tre calciatori.

LE SCUSE

Da itasportpress.it

SERGI ENRICH E ANTONIO LUNA

Scandalo in casa Eibar. Sia Sergi Enrich che Antonio Luna Rodríguez, infatti, sono stati i protagonisti di un video a luci rosse, circolato sul web, in cui fanno sesso con una donna. Successivamente alla diffusione delle immagini, i diretti interessati, tramite il profilo ufficiale di Twitter del centrocampista classe ’90, hanno chiesto scusa: “La registrazione è un atto intimo e privato, effettuata tra adulti con pieno consenso di tutti e nel campo della libertà tutti godiamo. La divulgazione del video potrebbe danneggiare sia nostra immagine che, soprattutto, quella del club che rappresentiamo. Siamo coscienti del fatto che essendo calciatori professionisti dobbiamo dare l’esempio, soprattutto ai giovani. Per questo motivo chiediamo scusa se questo nostro gesto ha potuto ferire qualcuno”.