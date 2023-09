PANATTA, CORNA E "VERONICHE"! "HO TRADITO MITA MEDICI CON LOREDANA BERTE'. E ANCORA ME NE VERGOGNO, SONO PROPRIO UN MASCALZONE” – LE MEMORIE SCOPERECCE DI ADRIANO SU RADIO 2: “MITA STAVA FACENDO UN TOUR, UNA SERA DOPO TEATRO ARRIVO' LOREDANA ED IO PERSI LA TESTA" – BERTOLUCCI? LUI HA SEMPRE RIMORCHIATO. USCIVAMO INSIEME, LUI ERA SEMPRE PRONTO COME UN FALCHETTO"

"Eravamo una coppia di fatto, vivevamo insieme, io cucinavo e lui lavava i piatti". Paolo Bertolucci, ospite su Rai Radio2 nel corso del programma 'Touché', è stato salutato così da Adriano Panatta. Tra i due tanti aneddoti e scambi pieni di ironia: "Se abbiamo mai litigato?", ha raccontato Bertolucci, "Certo, in campo. Poi siamo stati giorni insieme in albergo condividendo colazione, pranzo e cena senza rivolgerci la parola". "Bertolucci ha sempre rimorchiato", ha tuonato Panatta. "Uscivamo insieme, lui era sempre pronto come un falchetto".

'Touché', condotto da Paola Perego e Adriano Panatta, con Nicoletta Simeone, è la novità della domenica pomeriggio di Rai Radio2. In onda dalle 18.00 alle 19.30, un salotto radiofonico in cui si sorride e ci si racconta, dove non mancano i grandi ospiti. Durante la prima puntata si è parlato di tradimento e dei suoi segnali: "Se l'uomo che tradisce inizia ad andare in palestra e a dimagrire, allora vuol dire che le nostre compagne possono stare tranquille", ha scherzato Bertolucci.

Sul tema tradimento, pungente Paola Perego, che in diretta ha sferzato Panatta: "Si è parlato sui giornali della tua storia con Mita Medici. Raccontaci qualcosa". L'asso del tennis nostrano si è un po' rabbuiato, poi ha affermato: "Di questa cosa ancora me ne vergogno. Stavo con Patrizia (Mita Medici). Stavamo insieme da un po', eravamo giovani. Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana (Bertè). Io quella sera ho perso la testa. Sono stato proprio un mascalzone, mi sono sempre pentito di questa cosa. Patrizia è una ragazza stupenda. Non si fanno queste cose. Lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Sono serio. Non bisogna farlo, mai".

Dalla domanda sferzante di Paola Perego una riflessione a cuore aperto che è probabilmente destinata a far discutere. La prima di molte. Perché 'Touché', su Rai Radio2 la domenica dalle 18.00 alle 19.30, ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento irrinunciabile.

