Monica Colombo per www.corriere.it

Rino Gattuso dopo 22 giorni si separa dalla Fiorentina e nel tempo di un amen sta per accasarsi in una piazza ancora più prestigiosa. Ovvero il Tottenham di Paratici che dopo il no di Conte aveva già raggiunto un accordo verbale con Paulo Fonseca. Che ora clamorosamente potrebbe essere il sostituto di Rino a Firenze.

CHE COSA C’È DIETRO L’ADDIO DI GATTUSO

Pazzo il mercato degli allenatori, ma andiamo con ordine. Dopo la rottura dei rapporti fra Gennaro Gattuso e Commisso che hanno smesso di parlarsi sabato scorso, da lunedì i legali che lo rappresentano hanno iniziato a lavorare alla risoluzione del contratto. La Fiorentina non ha gradito che nella lista degli acquisti comparissero solo giocatori della scuderia di Jorge Mendes, lo stesso agente che rappresenta Rino, considerati per giunta cari, non proprio giovanissimi e gravati da commissioni da girare al super-procuratore milionarie. Così questa mattina da Firenze è arrivata la comunicazione ufficiale della separazione dal tecnico calabrese, in sella da tre sole tre settimane

Nemmeno il tempo di metabolizzare la frattura e da Londra arriva la pazzesca indiscrezione. Dopo che l’ex tecnico della Roma aveva già trovato un’intesa con il Tottenham, un accordo verbale sulla base di un contratto biennale nel pomeriggio il colpo di scena. Per motivi fiscali salta l’ingaggio di Fonseca, mentre Paratici avvia i colloqui con Mendes per Rino, ora a un passo dall’allenare gli Spurs. Si discute sulla base di contratto biennale da 2,5 milioni di sterline a stagione.

E l’allenatore portoghese? Entra nella short list dei tecnici studiati da Commisso alla ricerca disperata di una guida tecnica per la Fiorentina. Rudi Garcia e Ranieri gli altri profili valutati, con Mazzarri e Liverani piste più deboli. Di certo il Tottenham a quasi due mesi dall’addio di Mourinho non dimostra di avere le idee chiare.

