PAURA E DERBY ALL’OLIMPICO – GLI IRRIDUCIBILI LAZIALI VOGLIONO COMMEMORARE “DIABOLIK”, IL CAPO ULTRAS UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA IL 7 AGOSTO – ROMA BLINDATA E TIFOSI VIOLENTI IN ARRIVO DALL’ESTERO. IL SILENZIO NEL PRIMO TEMPO CONTRO IL DECRETO SICUREZZA BIS E IL MESSAGGIO LANCIATO AI CALCIATORI PER LE MANCATE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PISCITELLI: “INDIFFERENZA TOTALE…”

Luca Valdiserri per il “Corriere della Sera”

Mai così presto in campionato, alla seconda giornata, mai con così tanta tensione. Lazio-Roma aspetta 50mila spettatori all' Olimpico e oltre 1000 agenti fuori, compresa la polizia a cavallo.

Ci sarebbe tanto da dire dal punto di vista calcistico. Biancocelesti dati favoriti dai bookmaker dopo tanti anni da «underdog». Giallorossi già a rischio crisi in caso di sconfitta. I duelli Immobile-Dzeko e Milinkovic-Pellegrini. L' esperienza di Inzaghi e il debutto di Paulo Fonseca. La prima volta senza Totti e De Rossi, che a tarda sera giocherà un altro derby, quello tra Boca Juniors e River Plate.

L' allarme sulla sicurezza, invece, domina sopra la partita. Ai «soliti» problemi di una gara che non a caso si gioca alle 18 e non alle 20.45, si aggiunge la celebrazione che gli ultrà vogliono dedicare alla memoria di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, capo degli Irriducibili laziali, ucciso il 7 agosto con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti, in quello che viene ritenuto dagli inquirenti un vero agguato legato alla malavita.

Per controllare l' afflusso allo stadio i cancelli saranno aperti dalle 15.30, ma proprio a quell' ora, da ponte Milvio, dovrebbe partire il corteo biancoceleste verso lo stadio Olimpico. Il timore è che possano unirsi anche ultrà venuti dall' estero: Inghilterra, Spagna, Austria, Polonia e Bulgaria, visti i gemellaggi dei supporter della Lazio con quelli di West Ham, Wisla Cracovia, Levski Sofia, Austria Vienna e Real Madrid. Come già avvenuto a Inter-Lecce, con la curva nerazzurra legata da stretta amicizia con quella laziale, è organizzata una grande scenografia in curva Nord con l' immagine di Diabolik. Previsti anche striscioni nella curva della Roma, in ricordo del rivale scomparso.

La curva laziale resterà in silenzio per i primi 45 minuti per protestare contro l' inasprimento delle norme dettato dal Decreto sicurezza bis.

Nel corso della trasmissione radio «La voce della Nord» è arrivato anche un «messaggio» per i calciatori biancocelesti: «Indifferenza totale nei confronti dei giocatori. Useremo la stessa arma che loro hanno usato nei confronti nostri in questi giorni. Avrebbero potuto far valere il loro lato umano, non lo hanno fatto. E noi li tratteremo come tali, dei professionisti del calcio.

Nulla di più». Il motivo? Le mancate condoglianze da parte di dirigenti e calciatori, anche private, alla famiglia Piscitelli. Si potrebbe arrivare a un vero divieto di esultanza sotto la curva in caso di gol o vittoria.

C' è anche una partita, per fortuna. Inzaghi conferma la formazione che ha battuto la Samp, con un' eccezione: il rientro di Leiva al posto di Parolo. Il tecnico si è tolto una sassolino dalla scarpa verso i critici: «Si accorgono solo ora della Lazio». Fonseca si copre con Zappacosta terzino e Florenzi attaccante, portando in panchina il nuovo acquisto Smalling. Domani sarà a Roma Kalinic, che prenderà il posto di Schick, al Lipsia in prestito biennale con obbligo di riscatto legato alle presenze (5 milioni più 20). Stessa formula per Gonalons al Granada, ma a 0 più 5. Il monte ingaggi deve essere asciugato.

