23 ott 2020 15:00

PIU’ TOTTI PER TUTTI – L’EX CAPITANO GIALLOROSSO FA GOL ANCHE AL CINEMA: PORTA IN SALA OLTRE 55MILA SPETTATORI (PER UN INCASSO DI 592MILA EURO) E SI PIAZZA IN PRIMA POSIZIONE AL BOX OFFICE ITALIANO. UN RISULTATO PAZZESCO IN SOLI 3 GIORNI DI PROIEZIONE E IN PIENA PANDEMIA – IL REGISTA ALEX INFASCELLI: “E’ LA PROVA DELL'AMORE DELLA GENTE PER TOTTI. LUI È COME KURT COBAIN O GESÙ” – IL DOCUFILM RESTERÀ ANCORA NELLE SALE VISTO IL GRANDE SUCCESSO – VIDEO