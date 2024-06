IL PORTOGALLO E' COSI' PIENO DI "FENOMENI" CHE E' ANCORA AGGRAPPATO AL MUTANDONE DI LANA DEL 39ENNE CRISTIANO RONALDO - L'ATTACCANTE ERA STATO "PENSIONATO" AL MONDIALE 2022, QUANDO FINI' IN PANCHINA, E LA NAZIONALE PORTOGHESE ANDO' MALISSIMO (FU ELIMINATA DAL MAROCCO) - IL NUOVO CT ROBERTO MARTINEZ NON VUOLE PRESCINDERE DA CR7: "ABBIAMO BISOGNO DI LUI. È IL PIANO A, B, C, D E TUTTO L’ALFABETO" - L'EX PALLONE D'ORO HA INFRANTO UN NUOVO RECORD: È IL PRIMO GIOCATORE A PARTECIPARE A 6 EUROPEI…

cristiano ronaldo

[…] Stasera a Lipsia contro la Repubblica Ceca a Cristiano Ronaldo basterà mettere il piede in campo per conquistare l’ennesimo record della sua leggendaria carriera. […] a 39 anni, nonostante il meglio sia evidentemente già alle spalle, il fuoriclasse portoghese continua a giocare solo e soltanto per vincere.

Partecipare e basta a lui non importa, ma in fondo è sempre stata la sua forza, fin da quando nel lontano 2004, ormai ben vent’anni fa, disputò il suo primo Europeo: questo sarà il sesto, nessuno ci era mai riuscito nella storia del calcio. «Non mi resta ancora tanto calcio da giocare e voglio godermelo» ha ammesso nei giorni scorsi. […]

cristiano ronaldo in qatar

In città i tifosi portoghesi girano ancora con la sua maglia, idolo era e idolo resta, anche se il partito di chi è convinto che potrebbe anche farsi da parte inizia a ingrossarsi, magari per lasciare spazio ai giovani rampanti. […]

Ad ogni modo Cristiano per adesso non ha alcuna intenzione di abdicare, vuole essere protagonista anche in Germania della squadra di cui è simbolo e leader. Arriva da una stagione come sempre piena di gol, in Arabia Saudita ne ha segnati 35 diventando capocannoniere con l’Al-Nassr. […]

cristiano ronaldo abbandona il campo durante i festeggiamenti 2

Due anni fa in Qatar aveva concluso il Mondiale in lacrime, per l’eliminazione bruciante ai quarti contro il Marocco, ma anche per le sistematiche e umilianti panchine riservategli dal c.t. Fernando Santos, che di fatto lo considerava una riserva.

Sembrava l’inizio della fine, il tramonto in mondovisione di un campione che con i suoi gol e la sua rivalità perfetta con Leo Messi ha segnato il nuovo millennio. […]

Invece, ancora una volta, Cristiano ci ha stupito andando oltre sé stesso. Fra lui e Santos, la federcalcio portoghese non ha avuto dubbi: ecco un nuovo allenatore, Roberto Martinez, col quale i rapporti sono completamente diversi. «Farebbe qualsiasi cosa per il successo, ecco perché abbiamo bisogno di lui. È il piano A, B, C, D e tutto l’alfabeto» dice il ct. […]

cristiano ronaldo 9

Ha ancora fame, il ragazzo che dall’isola di Madeira si è preso il mondo, conquistando 34 trofei fra club e Nazionale, incluse cinque Champions, giocando 207 partite col Portogallo e segnando 130 gol, 14 dei quali all’Europeo, uno dei suoi tanti record.

«Sono un professionista al 100% — ha detto — e sarò pronto come sempre ad aiutare il Paese e a rispettare le decisioni dell’allenatore. Come si dice in Spagna, ogni anno che passa è un regalo. Quindi, giocare dopo i 35 o 36 anni è già un regalo. Ora ne ho 39 e cerco di godermi ogni momento. Prima della partita, sento sempre il formicolio allo stomaco». […]

