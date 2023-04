LA PROCURA DELLA FIGC HA CHIUSO LE INDAGINI PER LA "MANOVRA STIPENDI" DELLA JUVENTUS - IL PROCURATORE CHINÈ CONTESTA AI DIRIGENTI BIANCONERIM TRA L'ALTRO, LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTÀ SPORTIVA - LA CONTESTAZIONE SI VA AD AGGIUNGERE ALLA QUESTIONE PLUSVALENZE, PER LA QUALE È PREVISTO IL 19 APRILE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI SULLA PENALIZZAZIONE DA 15 PUNTI - ORA LA "VECCHIA SIGNORA" HA 5 GIORNI PER INVIARE MEMORIE DIFENSIVE…

ANDREA AGNELLI CON MAURIZIO ARRIVABENE E PAVEL NEDVED

La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti': nell'atto, il procuratore Chinè contesta tra l'altro al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri.

juventus paratici nedved agnelli

Da oggi scattano i 5 giorni di tempo per le difese per chiedere di essere audite o per inviare memorie difensive. […]