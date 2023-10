QUESTO E' IL "POKER" CHE CI PIACE! DOPO LA BUFERA SCOMMESSE GLI AZZURRI RIFILANO 4 GOL A MALTA – A SEGNO “JACK” BONAVENTURA CHE ALL'ETÀ DI 34 ANNI DIVENTA IL GIOCATORE PIÙ "ANZIANO" AD AVER SEGNATO IL SUO PRIMO GOL NELLA STORIA DELLA NAZIONALE - DOPPIETTA PER BERARDI, CHIUDE FRATTESI - SPALLETTI: "QUESTA ITALIA STA CRESCENDO" - MARTEDÌ A WEMBLEY LA SFIDA CONTRO L’INGHILTERRA

Da gazzetta.it

italia malta spalletti

Seconda vittoria di fila nelle qualificazioni europee per la Nazionale targata Luciano Spalletti. E, a fine gara, il c.t. azzurro esprime la sua soddisfazione: "Tre punti che non sono mai stati in discussione, conquistati senza prendere sotto gamba l'impegno, con serietà e professionalità.

Questo gruppo sta venendo su bene, si vede che c'è questa ricerca di giocare un buon calcio". Poi una battuta su Kean. "Ha fatto una grande partita, ha fatto sentire la sua fisicità, può tornarci molto utile". Prossimo impegno contro l'Inghilterra. "È una partita che ci consentirà di conoscere quali sono le nostre potenzialità".

ITALIA-MALTA 4-0

Quattro gol sono quello che ci voleva, in caso si dovesse ricorrere alla differenza reti complessiva contro l’Ucraina. L’Italia è ripartita. Berardi ne ha infilati due, il primo bellissimo, allontanando i dubbi sulle sue risposte in azzurro. Bonaventura ha aperto le danze con una meraviglia in stile ultima Fiorentina.

italia malta

E ha chiuso Frattesi con il 4-0: era entrato da poco, ma quando gioca in azzurro l’interista la mette dentro sempre. Il gioco non è ancora spallettiano, d’altra parte Malta chiuso nel suo bunker non consentiva ricami. Però con il passare dei minuti s’è vista un’identità più definita, grazie anche al cambio in corsa tra Raspadori (spostato a sinistra) e Kean (centravanti). Siamo secondi a pari punti con l’Ucraina, si va verso uno “spareggio”, ma intanto pensiamo all’Inghilterra con qualche fantasma meno.