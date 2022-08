QUI LO DICO E QUI LO NAGELSMANN - IL BAYERN DILAGA ALL'ESORDIO CON SUPER MANE' MA TUTTI I FARI SONO PUNTATI SULLA RELAZIONE TRA L’ALLENATORE DEI BAVARESI NAGELSMANN E LA GIORNALISTA DELLA “BILD” LENA WURZENBERGER – LA REPORTER HA ANNUNCIATO DI NON SEGUIRE PIÙ I BAVARESI MA MOLTI SI CHIEDONO SE CI SIA IL RISCHIO CHE... - I CASI D'AMICO-BUFFON E CASILLAS-CARBONERO…

Elmar Bergonzini per www.gazzetta.it

Il Bayern dilaga, lui è innamorato. Della squadra certo, ma anche della sua nuova fiamma, tanto da decidere di lasciare la moglie Verena (dalla quale ha avuto anche un figlio), con cui stava insieme da 10 anni (e con la quale si è sposato nel 2018) per vivere la nuova

Julian Nagelsmann, tecnico 35enne dei bavaresi, si gode il momento. Nelle prime due partite ufficiali della stagione, disputate contro due club che partecipano alla Champions (Lipsia e Eintracht), la sua squadra ha totalizzato 11 gol, rispondendo così a chi pensava che con l'addio di Lewandowski (passato al Barcellona) potesse faticare sotto porta.

Ed ecco che in Germania diventa un motivo di dibattito perfino la nuova relazione di Nagelsmann con una giornalista della Bild che, fino all'inizio della storia d'amore con il tecnico, si occupava proprio del Bayern. Tanto che in conferenza stampa è stato chiesto se "non c'è il rischio che lei possa confidare alla sua nuova compagna qualche segreto del club".

LA SITUAZIONE

Da un paio di mesi Nagelsmann fa coppia fissa con la giornalista della Bild Lena Wurzenberger, che dall'inizio della relazione ha deciso di non occuparsi più del club bavarese, ma il rapporto dei due suscita perplessità.

"Capisco che il dubbio possa nascere ma non voglio danneggiare la mia carriera - ha detto Nagelsmann in conferenza -. Da allenatore dipendi al 100% da come i tuoi giocatori portano in campo le tue idee. Capisco il dubbio ma perché le dovrei raccontare i segreti del club? Il primo a rimetterci, con l'esonero, sarei io".

Sulla questione è intervenuto anche il direttore sportivo Salihamidzic: "Ovviamente abbiamo parlato con Julian degli sviluppi che ci possono essere, in caso sia positivo che negativo. Lui ha spiegato a club e squadra la situazione in maniera molto onesta. Credo sia in grado di dividere la vita privata da quella lavorativa".

E intanto il suo Bayern in campo continua a dilagare, e lui resta innamorato. Per questo al momento fra i bavaresi ci si è ridotti a parlare di ipotesi, di eventualità. La realtà infatti appare fin troppo perfetta.

