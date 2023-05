"ADANI UOMO DI MERDA" - PRIMA DELLA PARTITA TRA JUVENTUS E SIVIGLIA ALL'ALLIANZ STADIUM, ALCUNI TIFOSI BIANCONERI HANNO INTONATO CORI CONTRO L'OPINIONISTA DANIELE ADANI, "COLPEVOLE" DI AVER CRITICATO LA JUVE E MASSIMILIANO ALLEGRI - I CALCIATORI DELLA "VECCHIA SIGNORA" SONO INCAZZATISSIMI PER LA DIREZIONE ARBITRALE: RABIOT FA VEDERE LA TACCHETTATA SUL POLPACCIO DESTRO CHE IL DIRETTORE DI GARA HA IGNORATO ("ERA RIGORE NETTO MA IL VAR NON HA DETTO NIENTE. L'ARBITRO NON HA AVUTO REAZIONI") - VIDEO

Mancano pochi minuti all'inizio della semifinale di andata di Europa League tra Juve e Siviglia

Da diverso tempo a questa parte non scorre buon sangue tra i tifosi della Juve e Daniele Adani. I supporters bianconeri lo hanno rimarcato nel pre-partita della sfida con il Siviglia, con il commentatore Rai presente sul prato dell'Allianz Stadium per seguire la partita. E dagli spalti, è prontamente arrivato un coro rivolto all'ex Inter: "Adani uomo di m...".

2. MALE L’ARBITRO E ANCHE IL VAR, SU RABIOT ERA RIGORE: "BRUTTO FALLO, GUARDATE CHE GAMBA"

"Brutto fallo, era netto ma il Var non ha detto niente. L'arbitro non ha avuto reazioni, il Var non lo ha chiamato, non so perché ma per me è fallo netto. Dovremo essere concentrati giovedì". Adrien Rabiot ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, il mancato rigore assegnato su intervento di Badè in area che ha lasciato vistosi segni sulla gamba del giocatore francese come lui stesso ha mostrato in diretta tv dopo l'1-1 in Juventus-Siviglia, andata della semifinale di Europa League.

