"ALLEGRI È STATO ESONERATO. ORA, ALTRO CHE CORTO MUSO, HA IL MUSO LUNGO" - LA CACCIATA DI MAX ALLEGRI SCATENA I TWITTAROLI: "HA VINTO LA COPPA E HA PERSO LA BROCCA" - I TIFOSI JUVENTINI SI DIVIDONO, TRA CHI ESULTA E CHI CRITICA IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS: "SCRIVERE NEMMENO LA PAROLA ‘GRAZIE’ IN QUEL COMUNICATO E PARLARE DI ‘COLLABORAZIONE’ È VERGOGNOSO" - ALCUNI UTENTI HANNO NOTATO UN'INCREDIBILE COINCIDENZA: "NON PORTA BENE AD ALLEGRI IL GIORNO 17 CON IL MESE DI MAGGIO: 2019 IL PRIMO, 2024 IL SECONDO ESONERO…" - VIDEO

DAGOSELEZIONE

Unfair Play

meme sull'esonero di max allegri 1

@unfair_play

Allegri è stato esonerato. Ora ha il muso lungo.

Emasco

@escognaa

#Giuntoli si deve prendere l'onere delle proprie azioni: abbiamo cacciato #allegri dopo 8 anni e 12 trofei come se fosse un Ranieri qualsiasi, meritava di salutare il popolo bianconero allo stadio. Ci stava voltare pagina ma a 2 giornate dalla fine non ha senso, ha chiesto scusa.

piersilvio

@ilsaggio2017

#Allegri Ciao Sinner..ci mancherai

Lorenzo Marconi

massimiliano allegri - meme

@LolloDeMarc

Ragazzi forse adesso #AlexSandro non raggiungerà il record di presenze! #Allegri

Mario #Antifa

@mschiavone75

@juventusfc Voi siete solo dei pupazzetti

Distrutto Fiat, Ferrari e Juventus Ci hanno messo a 90 per due anni ed esonerate l'unico che ci ha difesi Verrà il giorno in cui Andrea sarà proprietario e Allegri in dirigenza e voi filistei fuori dal tempio

massimiliano allegri coppa italia

alexia baglivo

@AlexiaBaglivo

E COMUNQUE NON SCRIVERE NEMMENO LA PAROLA ''GRAZIE" IN QUEL COMUNICATO E PARLARE DI "COLLABORAZIONE" È VERGOGNOSO DOPO CHE NEMMENO 24 ORE FA #ALLEGRI TI HA PORTATO A CASA UNA COPPA.

Cambiate i dirigenti piuttosto che l'allenatore.

Emasco

@escognaa

#Giuntoli si deve prendere l'onere delle proprie azioni: abbiamo cacciato #allegri dopo 8 anni e 12 trofei come se fosse un Ranieri qualsiasi, meritava di salutare il popolo bianconero allo stadio. Ci stava voltare pagina ma a 2 giornate dalla fine non ha senso, ha chiesto scusa.

meme sull'esonero di max allegri 7

Venom ??

@VenomSSCN

9 mln netti per stare a casa a sentire Adani in TV. Insegnaci maestro

Mistico

@BlackHoleNew_

Esonerato #Allegri per “Comportamenti non compatibili con i valori della #Juventus “

Squadra affidata a Montero, più compatibile con i valori della Juventus.

meme sull'esonero di max allegri 6

Unfair Play

@unfair_play

+++ ROCCHI: "DOV'È ALLEGRI?" +++

TV

@Vito_Troiano

Non porta bene ad #Allegri il giorno 17 con il mese di Maggio

2019 il primo 2024 il secondo esonero

Stefano Sciacchitano ??

@StefanoSciacchi

#Allegri ha vinto la coppa e ha perso la brocca

@juventusfc

meme sull'esonero di max allegri 3

Luca Spadoni

@LucaSpadoni10

libertà

/li·ber·tà/

sostantivo femminile

Stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto, e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico: conquistare, mantenere, rivendicare la l.; la l. è partecipazione.

#Juventus #Allegri

Luca Ferrigno

meme sull'esonero di max allegri 5

@LucAx95

Una società di pagliacci senza palle che riesce a liberarsi in malo modo dell'unico che ci ha sempre messo la faccia fino a perderci la testa.

Grazie Mister, grazie Max, sei Storia della Juventus e juventino vero, molto più di tanti altri.

Ad Maiora.

Francesco Benvenuti

@francis_welcome

Comunicato con uso chirurgico delle parole.

Uscita di scena di #Allegri da superuomo dannunziano.

Alessandro

@90ordnasselA

Lo voglio ricordare così, permaloso.

Grazie Max, ci hai fatto divertire ?

meme sull'esonero di max allegri 4

Inter Club Bitcoin

@btcfcimclub

mi spacco a leggere milanini e romanisti che lo prenderebbero all'istante...??

I AM WHAT I AM

@ale_dopamina

“Valori non compatibili con la società”

La stessa che quei valori li ha persi quando ha rinunciato a lottare in nome della verità.

RIDICOLI!

#allegri

meme sull'esonero di max allegri 9 max allegri 7 max allegri 14 max allegri 2 max allegri 3 max allegri 4 max allegri 5 meme sull'esonero di max allegri 8 max allegri 9 meme sull'esonero di max allegri 2