Estratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il "Corriere della Sera"

«Dopo il Giappone, l’Italia è il Paese più vecchio al mondo». Il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, […]sintetizza alla fine del convegno […] «Allenare l’Azzurro, c.t. a confronto», nel Salone d’Onore del Coni, ha riunito Roberto Mancini (calcio), Gianmarco Pozzecco (basket) , Ferdinando De Giorgi (volley) e Alessandro Campagna (pallanuoto). […]

Il padrone di casa Giovanni Malagò ha ricordato che «tra Tokyo e Pechino abbiamo vinto 57 medaglie, una roba mostruosa. Ma c’è l’amaro in bocca per non essere saliti sul podio negli sport di squadra: vincere nel calcio, nella pallavolo, nel basket o nella pallanuoto dà un prestigio particolare. Vedrete che a Parigi interromperemo tutto questo». […]

[…] «Nel calcio — ha detto Mancini, trionfatore a Euro 2020 — il ricambio generazionale è un problema maggiore che in altri sport. Dobbiamo cambiare mentalità, fare in modo che ragazzi di 18 anni possano avere la possibilità di competere ai massimi livelli[…]».

Mancini ha usato l’Italvolley campione del mondo 2022 come esempio: «Quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto sono rimasto estasiato. Avessimo noi la possibilità di fare questo...». De Giorgi ha ricordato quando, da giocatore, tutti gli dicevano che era troppo basso per fare carriera nella pallavolo[…].

Campagna ha vinto medaglie olimpiche da giocatore e da allenatore: «Se schieri un giocatore navigato sai di ricevere meno critiche. Ai ragazzi dobbiamo dare obiettivi precisi e strumenti per raggiungerli. A 18 anni sei già uomo, non si è giovani a 23». Il più giovane e scanzonato è Pozzecco: «Per vincere ci vuole anche c... Quando penso alle convocazioni non mi preoccupo di chiamare i giocatori con le migliori statistiche ma quelli che mi permettono di creare un ambiente familiare».

