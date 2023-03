24 mar 2023 19:07

"CI SONO BAMBINI NATI IN ITALIA CHE NON HANNO ANCORA LA CITTADINANZA CHE HA OTTENUTO RETEGUI" - L'INTERVISTA IN SPAGNOLO DELL'ATTACCANTE AZZURRO FA INCAZZARE GLI UTENTI DEI SOCIAL - MOLTI HANNO CRITICATO IL FATTO CHE "EL CHAPITA" NON SAPESSE L'ITALIANO - MENTRE ALTRI HANNO FATTO UN PARALLELISMO CON IL CESTISTA PAOLO BANCHERO: "ANCHE LUI NON SA NEMMENO DOVE SIA L’ITALIA E NON PARLA LA LINGUA, MA 'ORGOGLIO ITALIANO'".