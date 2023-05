IL "DAILY MAIL" SGANCIA LA BOMBA: "LA FERRARI HA PRONTO UN CONTRATTO DA 40 MILIONI DI STERLINE PER INGAGGIARE HAMILTON" - IL PRESIDENTE ELKANN E I VERTICI DI MARANELLO PENSANO AL 7 VOLTE IRIDATO IN SCADENZA CON LA MERCEDES. L’OPZIONE PRINCIPALE SAREBBE QUELLA DI CREARE UNA COPPIA LECLERC-HAMILTON. MA VISTI I MALUMORI DEL MONEGASCO NON E’ ESCLUSO UNO SCAMBIO CON "CHARLES MAGNO" CHE ANDREBBE AD AFFIANCARE RUSSELL IN MERCEDES…

Dall’Inghilterra arriva la notizia, la Ferrari ha pronto un contratto da 40 milioni di sterline per ingaggiare Lewis Hamilton nel Mondiale di F1. Lo scrive il Daily Mail che nell’edizione odierna spiega come il 7 volte iridato sia nei piani del presidente John Elkann e dei vertici del Cavallino per tornare al successo nel Mondiale.

(...) Il Daily Mail sottolinea infatti che una delle opzioni sul tavolo è proprio quella di un clamoroso scambio tra Ferrari e Mercedes, che se perdesse Hamilton, ingaggerebbe proprio il monegasco.

Ma lo stesso quotidiano parte dal presupposto che l’opzione principale sarebbe quella di creare una coppia Leclerc-Hamilton. Questo presupporrebbe l’uscita di Carlos Sainz. Hamilton ha 38 anni e non molte occasioni davanti a sé per cercare di raggiungere l’agognato ottavo titolo. Posto che la Red Bull è più che sistemata con Max Verstappen, in questo quadro un elemento da considerare sarà il livello di competitività che la Mercedes sarà in grado di recuperare in questi mesi rispetto alla Red Bull. Se la W14 dovesse recuperare velocità, ecco che un rinnovo di Lewis con Stoccarda prenderebbe più sostanza. In Inghilterra, però, scommettono anche sul richiamo di una Ferrari che lo mettesse al centro di un progetto vincente, una suggestione a cui lo stesso Hamilton potrebbe non essere insensibile.

