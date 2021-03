10 mar 2021 18:47

"DOPO IL PANETTONE, SPERO DI MANGIARE LA COLOMBA” – STASERA PIRLO RICEVERÀ IL SECONDO "TAPIRO D’ORO" DI “STRISCIA”- SU RONALDO: "PER ME È SEMPRE 7, COME IL SUO NUMERO. L'ERRORE IN BARRIERA? NON È SOLO QUELLO. ABBIAMO COMMESSO SBAGLI CHE CI SONO COSTATI LA QUALIFICAZIONE..."