"I GIOCATORI NON VOGLIONO GIOCARE SOTTO PRESSIONE. LA STORIA DEL TOTTENHAM È QUESTA DA 20 ANNI, NON HANNO MAI VINTO QUALCOSA. PERCHÉ?" - ''ANDONIO'' CONTE SBROCCA IN CONFERENZA STAMPA DOPO IL PAREGGIO DEL TOTTENHAM CONTRO IL SOUTHAMPTON (ULTIMA IN CLASSIFICA) - "ABBIAMO MOSTRATO DI NON ESSERE UNA SQUADRA. VEDO GIOCATORI EGOISTI, CHE NON VOGLIONO ALLENARSI E NON METTONO IL CUORE" - LA CHIOSA SUL SUO FUTURO (SICURAMENTE LONTANO DA LONDRA): "POSSONO ANCHE CAMBIARE L'ALLENATORE, MA LA SITUAZIONE NON PUÒ CAMBIARE. CREDETEMI" - VIDEO

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

antonio conte

Il Tottenham era in vantaggio 3-1 sul campo del Southampton ultimo in Premier League, poi l'improvviso blackout e il rigore del 3-3 finale che manda le squadre negli spogliatoi. Una rimonta che ha letteralmente mandato su tutte le furie Antonio Conte[…]: "Il problema è che abbiamo mostrato di non essere una squadra. Siamo 11 giocatori che vanno in campo, io vedo giocatori egoisti, che non vogliono allenarsi e non mettono il cuore".

antonio conte

"[…] Prima di oggi ho cercato di nascondere la situazione e migliorare la situazione con le parole. Al di là tattica e tecnica, bisogna avere il desiderio, il fuoco negli occhi, nel cuore. Bisogna averlo in ogni momento. Siamo peggiorati sotto questo aspetto rispetto alla scorsa stagione. Quando non sei una squadra non puoi migliorare."

antonio conte

Alla domanda se l'incertezza sul suo futuro in panchina può condizionare i giocatori, Conte si è infuriato: "Scuse, scuse, scuse. Cercare di proteggerli ogni volta. Bah. Andiamo, siamo professionisti. Il club ci paga un sacco di soldi, i giocatori ricevono i soldi, io ricevo i soldi. Non per trovare scuse".

Poi l'attacco frontale alla proprietà: "La società ha la responsabilità sul mercato, l'allenatore ha la responsabilità. Ma i giocatori, dove sono i giocatori? […] Ora mancano 10 partite e se qualcuno pensa che possiamo lottare con questo atteggiamento, con questo spirito... Per cosa dobbiamo lottare? Per il settimo o l'ottavo posto? Non sono abituato a lottare per questo. È responsabilità di ognuno. Qui non sono abituati. Non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, non vogliono giocare sotto stress. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, non hanno mai vinto qualcosa. Perché?".

antonio conte tottenham milan

"Ho visto gli allenatori che ha avuto il Tottenham in panchina fin qui. Se vogliono continuare così, possono anche cambiare l'allenatore, tanti allenatori, ma la situazione non può cambiare. Credetemi", ha aggiunto ancora Conte senza però dare le dimissioni. […]

ARTICOLI CORRELATI