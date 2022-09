5 set 2022 18:56

"HO PAGATO UNO STREGONE, MA ERA UNA DONAZIONE PER UN'ASSOCIAZIONE CHE AIUTA I BAMBINI IN AFRICA" - PAUL POGBA AMMETTE DI AVER CONTATTATO UN "MARABOUT" (UNO STREGONE AFRICANO), MA NON PER LANCIARE UN MALOCCHIO CONTRO IL COMPAGNO DELLA NAZIONALE, KYLIAN MBAPPÈ - EMERGONO ALTRI DETTAGLI SULLA VICENDA: AL MOMENTO DEL RITORNO ALLA JUVENTUS, IL FRATELLO MATHIAS GLI AVREBBE INVIATO UN MESSAGGIO: "PENSERAI A NOI ORA" - PER IL CENTROCAMPISTA FRANCESE, SUO FRATELLO SAREBBE VITTIMA DI…