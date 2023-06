7 giu 2023 17:25

"ME NE VADO CON LA TRANQUILLITÀ DI CHI HA DATO TUTTO PER CONTINUARE A VINCERE TITOLI, MA NON È STATO POSSIBILE" - ANGEL DI MARIA ANNUNCIA IL SUO ADDIO ALLA JUVENTUS CON UN POST SU INSTAGRAM IN CUI SI LEVA QUALCHE MACIGNO DAGLI SCARPINI. NEL TESTO, L'ARGENTINO SALUTA I SUOI COMPAGNI, MA NON C'È NESSUN RIFERIMENTO A MAX ALLEGRI, CON CUI AVREBBE SCAZZATO A PIU' RIPRESE DURANTE IL CORSO DELLA STAGIONE…