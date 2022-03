"PEGGIO DELLA COREA E DELLA SVEZIA. QUESTO È UN FALLIMENTO E SE FOSSI IN MANCINI MI DIMETTEREI” – J’ACCUSE DI FABIO CARESSA: “ALCUNI GIOCATORI HANNO DIMOSTRATO DI NON ESSERE DI LIVELLO INTERNAZIONALE" (BERARDI E RASPADORI QUANTE PARTITE HANNO GIOCATO IN EUROPA CON IL SASSUOLO?) - "IL CALCIO È MOLTO PIÙ SEMPLICE DI QUEL CHE PENSIAMO, CI FACCIAMO TROPPE PIPPE MENTALI SUL GIOCO, LA TATTICA…"

Fabio Caressa, giornalista di SKY, ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Macedonia del Nord. "Alcuni giocatori non hanno dimostrato di essere a livello internazionale, rimane il miracolo degli Europei perché, a sto punto, è un miracolo. La serie di avvenimenti che sono arrivati dopo vuol dire che questo è il tuo livello. Ti segna Trajkovski che giocava in Italia quando il livello era più alto".

Il giornalista Fabio Caressa dallo studio di Sky Sport ha commentato così l’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali di Qatar 2022: “Peggior risultato sportivo del calcio italiano, peggio anche della Corea, almeno lì eravamo ai Mondiali. Nello sport contano i risultati, non la filosofia. Questo è un fallimento e se fossi in Mancini mi dimetterei. Ci ha fatto vincere l’Europeo e gli saremo tutti riconoscenti e non puoi dire dopo un fallimento simile che domani si riparte come niente fosse. Perché il domani è fra quattro anni”.

Il giornalista Fabio Caressa dallo studio di Sky Sport ha commentato così l’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali di Qatar 2022: “In Champions League passano Villarreal, Atletico Madrid e Benfica che fanno catenaccio come la Macedonia. Il calcio è molto più semplice di quel che pensiamo, ci facciamo troppe pippe mentali sul gioco, la tattica eccetera. Se poi ti tradisce l’uomo che deve andare via e segnare allora poi salta tutto e vai fuori”.

