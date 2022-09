"PERCHÉ TI HA SOSTITUITO?" - ALLEGRI SOTTO ASSEDIO: GIRA ONLINE IL VIDEO TRA DI MARIA E MILIK A FINE PARTITA CON L'ARGENTINO CHE NON SI SPIEGA IL CAMBIO DEL POLACCO - I TIFOSI BIANCONERI SI SONO STUFATI DEI RISULTATI DELUDENTI DELLA SQUADRA E IL GIOCO POCO ENTUSIASMANTE E L'HASHTAG "#ALLEGRIOUT"È SALITO IN CIMA ALLE TENDENZE DI TWITTER - BONUCCI SI DICE "PREOCCUPATO" - VIDEO

1. DURE CRITICHE DEI TIFOSI DELLA JUVENTUS NONOSTANTE GLI ERRORI ARBITRALI: #ALLEGRIOUT IN TENDENZA

Marco Conterio per www.tuttomercatoweb.com

Gli errori arbitrali, la svista clamorosa del VAR in occasione del gol di Milik che avrebbe portato i tre punti alla Juventus, non placano le polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri. L'hashtag #AllegriOUT resta tra quelli di tendenza e lo è dalla serata di ieri. I fischi dell'Allianz Stadium dopo il primo tempo dove la Juve perdeva clamorosamente per 2-0 contro la Salernitana sono stati la cassa di risonanza 'live' per la profonda insoddisfazione che regna tra i tifosi in queste ore anche sui social.

Su Twitter il tam tam da parte dei tifosi nei confronti del tecnico livornese è fortemente critico per la mancanza di una precisa identità tattica, di gioco e anche nei risultati visto che adesso la Juventus si trova nuovamente costretta a rincorrere.

1.BONUCCI: "SONO PREOCCUPATO, NON LO NASCONDO. FACCIAMO FATICA A FARE TUTTO"

Da www.gazzetta.it

"I fischi sono giusti, è una partita che non dovevamo assolutamente perdere". Leonardo Bonucci è netto nell'inevitabile autocritica dopo la sconfitta interna della Juventus al debutto casalingo stagionale in Champions League con il Benfica: "È giusto essere fischiati, ed è giusto che in questi casi la faccia ce la metta io che sono il capitano. Purtroppo stiamo attraversando questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo che arriviamo al gol".

PREOCCUPATO

Alla domanda ai microfoni di Prime Video se fosse preoccupato, Bonucci ha risposto: "Sono preoccupato, non c’è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o per un fatto fisico, non so per quale motivo. Questo è quello che mi preoccupa di più, facciamo molta fatica a essere costanti durante le partite. Adesso c’è poco da dire, dobbiamo solo stare zitti, lavorare e guardare avanti".

E ancora: "Credo che sia una situazione che si può cambiare, sicuramente. Abbiamo fuori tanti giocatori, da diverse partite giochiamo sempre gli stessi e si fa sentire la fatica. La colpa? È di tutti quanti, non dei singoli, dell'allenatore o della società, ma di tutti quanti".

3. DI MARIA A MILIK A FINE PARTITA: "PERCHÉ SEI STATO SOSTITUITO?"

Da www.tuttojuve.com

Brutta sconfitta per la Juventus contro il Benfica. Prime Video ha pizzicato un siparietto tra Milik e Di Maria a fine partita in cui l'argentino quasi incredulo chiede all'attaccante polacco come mai sia stato sostituito da Allegri.

