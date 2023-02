"SE DOVESSE COMPARIRE IL NOSTRO STRISCIONE RIBALTATO A NAPOLI SCOPPIA LA GUERRA CIVILE" - L'AGGUATO DEGLI ULTRAS DELLA STELLA ROSSA DI BELGRADO (GEMELLATI CON IL NAPOLI) NEI CONFRONTI DI UN GRUPPO DI TIFOSI ROMANISTI, IN CUI È STATO RUBATO LO STRISCIONE DEI FEDAYN, RISCHIA DI AVERE RIPERCUSSIONI - PERSINO I SUPPORTER DI INTER E LAZIO HANNO CONDANNATO LA RAPINA - I ROMANISTI POTREBBERO "VENDICARSI" DEL FURTO A MARZO, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI BASKET TRA PANATHINAIKOS (I CUI TIFOSI SONO GEMELLATI CON QUELLI GIALLOROSSI) E STELLA ROSSA…

1 - DA BELGRADO A ROMA PER ASSALTARE I RIVALI ULTRÀ, LA GUERRA GLOBALE

Estratto dell'articolo di Marco Carta per “la Repubblica”

AGGUATO ULTRA STELLA ROSSA A TIFOSI ROMANISTI 5

Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli del Napoli sull’A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50 romanisti si erano scontrati contro 300 ultrà del Napoli, e assume ora dimensioni globali. Perché a mettere sotto scacco gli ultrà giallorossi, consumando quella che sembra una vendetta per interposta persona, sono stati i nemici della Stella Rossa Belgrado, gemellati con quelli del Napoli dal 2018.

gli striscioni de gruppo fedayn rubati dai tifosi serbi 1

Erano almeno 40 quelli che si sono materializzati sabato sera al termine della partita fra Roma e Empoli. Erano giunti in Italia qualche giorno prima per sostenere la squadra di basket che giocava contro l’Olimpia Milano. Poi si sono diretti a Roma per mettere in atto quella che è stata una vera e propria azione paramilitare. Guanti di lattice, manganelli e vestiti neri, gli ultrà serbi hanno assalito i tre ragazzi che portavano il borsone più prezioso: quello con gli striscioni del gruppo, fondato nel 1972. Poi hanno picchiato chiunque si trovasse nei paraggi.

Due sono i feriti ufficiali, ma il numero reale si aggira intorno a 6. […] «Abbiamo abbassato la guardia. Dobbiamo riprenderci lo striscione. Tocca andare a Belgrado». […] Già sabato notte alcuni ultrà giallorossi si sono recati alla stazione Termini e a Tiburtina alla ricerca di possibili serbi in partenza.

gli striscioni de gruppo fedayn rubati dai tifosi serbi 2

[…] «Riprendere gli striscioni» per ora è l’unica priorità per i Fedayn, secondo cui i serbi avrebbero potuto contare sul supporto logistico di alcuni ultrà del Napoli. […] Il rischio infatti è quello di perdere ogni potere in curva e di avviare uno scontro tra tifosi in tutta Europa dalle proporzioni inimmaginabili. «Se dovesse comparire il nostro striscione ribaltato a Napoli scoppia la guerra civile», racconta un ultrà della Roma che chiede l’anonimato.

[…] Nella sede dei Fedayn ieri si sono presentati anche i tifosi laziali del quartiere, pronti a dare il loro contributo per riprendere lo striscione rubato. Mentre quelli dell’Inter, con un comunicato, hanno condannato l’agguato degli ultrà serbi. […] Nel frattempo i tifosi serbi si prendono gioco di quelli della Roma: «La vostra bandiera è la nostra bandiera. Fedayn Roma arrendetevi».

agguato tifosi stella rossa a roma

2 - BOTTE E ALLEANZE SENZA CONFINI LE TRASFERTE CHE ORA FANNO PAURA

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

L’agguato romano rischia di innescare una reazione a catena. Diventando il detonatore di una guerra ultrà su scala europea […] Già a marzo, quando i romanisti potrebbero “vendicarsi” in occasione di una gara di basket.

[…] l’attacco a tradimento di sabato ha spinto molti gruppi a prenderne le distanze. Quel modo di agire «può pericolosamente spostare gli equilibri», ha scritto la curva nord interista. Non è l’unica: tanti in Europa pensano che quel ratto vada punito. […]

tifosi stella rossa 2

Gli ultrà della Stella Rossa Belgrado che hanno attaccato gli ultrà della Roma sono da cinque anni gemellati a quelli del Napoli, gli avversari dei romanisti negli scontri che a gennaio hanno paralizzato per una domenica l’autostrada A1. E il gruppo romanista dei Fedayn, assaltato e derubato dei propri vessilli dai serbi, è legato a doppio filo con i croati della Dinamo Zagabria: erano al loro fianco mentre distruggevano auto della polizia a Tirana prima della finale di maggio col Feyenoord.

AGGUATO ULTRA STELLA ROSSA A TIFOSI ROMANISTI 2

Serbi e croati, gli alleati in questi scontri: non per caso. «La migliore scena internazionale, a livello di cultura ultrà, attualmente si trova nei Balcani», ci spiega il capo di una curva europea. «In Serbia il calcio è come una religione, il movimento cresce soprattutto nell’area mitteleuropea, comprese Polonia e Russia».

AGGUATO ULTRA STELLA ROSSA A TIFOSI ROMANISTI

Tutte le curve in Italia hanno amici in quell’area, […] la frammentata curva della Roma ha rapporti con gli ultrà del Panathinaikos, in nome dei quali nel 2006 attaccò gruppi di greci dell’Olympiacos. Che fanno fronte comune proprio con la Stella Rossa. L’attenzione internazionale è al 10 marzo, quando il basket mette di fronte in Eurolega Panathinaikos e Stella Rossa: il pretesto per una resa dei conti.

