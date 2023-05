"SE NON PASSIAMO SARÀ UN DISASTRO, DIVENTA UNA STAGIONE DI MERDA" - IL DIFENSORE DELL'INTER, FRANCESCO ACERBI, INVITA ALLA CAUTELA PRIMA DEL RITORNO DELL'EURODERBY: "SE PENSIAMO CHE SIAMO ANCHE SOLO ALL'1% IN PIÙ DI PASSARE FAREMMO UN GRANDISSIMO ERRORE" - SIMONE INZAGHI RISPONDE ALLE FRECCIATE DI PIOLI ("L'ARBITRO HA USATO DUE PESI E DUE MISURE"): "IL FALLO IN AREA DI KRUNIC SU BASTONI ANDAVA VALUTATO IN UN ALTRO MODO. MI HANNO FATTO NOTARE CHE L'ARBITRO È FRANCESE E CHE IL MILAN IN ROSA HA QUATTRO GIOCATORI FRANCESI. PER NOI NESSUN PROBLEMA…"

1. ACERBI: 'SE NON PASSI SARÀ UN DISASTRO, DIVENTA UNA STAGIONE DI M.... NON SO IL MIO FUTURO, ALL'INTER PER INZAGHI'

Estratto da www.calciomercato.com

Il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha presentato in conferenza stampa la partita di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan.

APPROCCIO - "Attenzione? Ne serve ancora di più credo. Siamo in una semifinale, siamo in un derby, contro il Milan che vorrà ribaltare il risultato. Dipende da noi, dal nostro approccio e di ciò che vogliamo. Il Milan avrà voglia di fare qualcosa di straordinario, ma noi dovremo essere più che pronti"

PRONTI - "Siamo pronti perché è una partita bellissima da giocare e allo stesso tempo ti mette adrenalina e paura giusta per affrontare una partita ancora più difficile con grandi insidie. Ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario che era impensabile ad inizio stagione".

AVVICINAMENTO - "È stata una settimana piena di ansie. Hai mille pensieri sia positivi che meno. Pensi a tutto, ma devi essere positivo e avere fiducia in te stesso e nel gruppo. Serve grande entusiasmo e grande attenzione. Se pensiamo incosciamente che siamo anche solo all'1% in più di passare faremmo un grandissimo errore. Questa squadra non è così, e faremo di tutto per passare il turno".

RISCHIO SICUREZZA - "Noi non siamo né sicuri del 2-0, anzi se vedevi le facce nostre eravamo tranquillissimi e senza esultare. Non abbiamo ancora fatto niente e sarebbe davvero sbagliato pensare di essere davanti. Tutto è ancora in ballo, sappiamo il nostro valore e che possiamo fare qualcosa di importante. Devi avere equilibrio, non è sempre facile stemperare la tensione".

FALLIMENTO - "Se non passi domani è un disastro, diventa una stagione di m... Basta una partita per passare da una stagione fantastica a una non fallimentare ma quasi. Domani dipende da noi, sappiamo il Milan com'è, ma dipende da noi il nostro destino. Le somme si tirano alla fine".

2. INZAGHI: "KRUNIC-BASTONI? ANDAVA VALUTATO. L'ARBITRO È FRANCESE COME QUATTRO MILANISTI, MA NON È UN PROBLEMA"

Estratto dell'articolo di Andrea Ramazzotti per www.gazzetta.it

Simone Inzaghi […] Nella conferenza stampa della vigilia […] ha mostrato la sua fiducia, anche se non ha "snobbato" i rossoneri. "[…]Noi non ci sentiamo già in finale: abbiamo un meritato vantaggio dopo il primo incontro, ma non abbiamo fatto nulla. […] Dovremo pensare a offrire una prestazione importante e non speculare sul risultato dell'andata o gestire".

STILETTATA ARBITRI

Pesando le parole, Inzaghi ha poi fatto una puntualizzazione sugli episodi arbitrali del primo "round" e sul direttore di gara di domani sera, il francese Turpin. "Sugli arbitri ho sempre preferito non parlare, a parte qualche rara occasione in cui non mi sono trattenuto. Se penso alla partita d'andata c'è stato un episodio, il fallo in area di Krunic su Bastoni, che andava valutato in un altro modo. Probabilmente la gara avrebbe preso un'altra piega in caso di 3-0, ma non c'è nessunissimo problema. Per quel che riguarda l'arbitro di domani sera, gli amici mi hanno fatto notare che è francese e che il Milan in rosa ha quattro giocatori francesi... Per noi nessun problema e massima fiducia".

PREVISIONE

Il doppio vantaggio mette l'Inter in una situazione invidiabile, ma Inzaghi non si fida: "Nel corso della sfida ci saranno dei momenti in cui l'Inter sarà più aggressiva e momenti in cui dovremo difenderci in maniera più compatta sapendo che avremo di fronte una squadra che, indipendentemente dalla presenza o meno di Leao, ha vinto lo scorso scudetto e adesso sta giocando una semifinale di Champions. Siamo a 90' da un sogno, io e questi splendidi ragazzi che sono arrivati anche alla finale di Coppa Italia. Cinque partite fa, in campionato, eravamo molto lontani da un obiettivo basilare come la qualificazione alla prossima Champions.

Ora ci manca un ultimo passo, ma prima c'è una gara contro il Milan non da gestire, ma da giocare da Inter. Senza qualificazione alla finale che stagione sarebbe? Questa partita ha un'importanza grandissima: ci siamo e vogliamo arrivare a Istanbul, ma per quel che riguarda la stagione sappiamo il percorso e quello che è stato fatto, la strada in salita che abbiamo avuto quotidianamente, le critiche pretestuose eccetera".

