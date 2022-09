"TIAFOE E SOCK SONO DEI TROGLODITI DEL TENNIS. VOLGARE E VILLANO CHE TIRASSERO A TUTTA FORZA IN FACCIA A FEDERER E NADAL" - PANATTA DEMOLISCE I DUE AMERICANI PER IL LORO COMPORTAMENTO NELLA PARTITA D'ADDIO DI FEDERER - TIAFOE RISPONDE: "NON MI SCUSO. ROGER HA MOLTO DI CUI SCUSARSI NEGLI ULTIMI 24 ANNI IN CUI HA BATTUTO TUTTI NEL CIRCUITO"

Da www.corrieredellosport.it

Frances Tiafoe non si sente di scusarsi. Dopo aver battuto Roger Federer nell’ultima partita della carriera dell’immenso tennista elvetico, il tennista statunitense torna sulle critiche che lo hanno investito negli ultimi giorni. “Voglio sempre vedere Roger Federer vincere, ma non ho intenzione di scusarmi con lui”.

LE PAROLE DI TIAFOE

“Lui ha molto di cui scusarsi negli ultimi 24 anni in cui ha battuto tutti nel circuito - afferma l’americano - quindi no, non mi scuso. Ma lo ringrazio per avermi ospitato in questo fantastico evento. Lo ringrazio anche per quello che ha fatto per il tennis, è un atto dovuto. Sono molto felice di conoscerlo, sono felice di chiamarlo amico, di chiamarlo collega e gli faccio i migliori auguri per la vita oltre il tennis. Ma non mi scuserò con lui”.

