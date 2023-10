"TUTTE QUESTE STORIE PER DUE PUNTATINE" - I TIFOSI DEL NEWCASTLE DIFENDONO A SPADA TRATTA IL LORO BENIAMINO SANDRO TONALI, COINVOLTO NELLO SCANDALO SCOMMESSE INSIEME A FAGIOLI E ZANIOLO - JAMES HORNCASTLE, MASSIMO ESPERTO DI SERIE A IN INGHILTERRA: "QUI LO 'SCANDALO' SEMBRA SOPPORTABILE. IN INGHILTERRA L’INTERVALLO DEI MATCH IN TV È A VOLTE APPALTATO DA AGENZIE DI SCOMMESSE. TONEY È STATO SQUALIFICATO PER 8 MESI PER 232 SCOMMESSE DI RECENTE. QUESTO RIDIMENSIONERA' IL CASO…"

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

sandro tonali 2

«Ah, sei un giornalista? Con te non parlo, scrivete solo str***e!». Il primo tifoso del Newcastle che incontriamo erutta tensione appena si nomina Sandro Tonali. […] Quando chiediamo di Tonali, Peter, sulla sessantina armato di pinta ale, ci avverte: «Fai tutte queste storie per due puntatine? Finisci la birra e vattene il prima possibile ». Il suo compare Stephen lo strattona: «Dovete capirci. Sandro è uno di noi, un Geordie come noi. Lo amiamo, è straordinario. Non lo abbandoneremo mai. Dopo questa assurda vicenda di scommesse, lo sosterremo ancora di più».

striscione dei tifosi del newcastle per tonali

Del resto, questo Paese ha un rapporto ossessivo, talvolta patologico con il betting, dall’ippica al calcio. «In Inghilterra l’intervallo dei match in tv è a volte appaltato da agenzie di scommesse», ci dice James Horncastle, giornalista di The Athletic e massimo esperto di Serie A oltremanica, «questo ridmensionerà di certo i casi di Tonali, ma anche Zaniolo all’Aston Villa, che tra l’altro è arrivato a fine mercato, senza troppe aspettative. Toney è stato squalificato per 8 mesi per 232 scommesse di recente. Insomma, lo “scandalo” di Tonali sembra sopportabile. […]».

NICOLO Zaniolo e SANDRO Tonali accompagnati da Buffon all'interrogatorio.

Tonali non parla. In privato avrebbe ammesso la sua ludopatia e qui in Inghilterra andrà in riabilitazione. A quanto si apprende, il Newcastle non sapeva niente della piaga del gioco. Ma sosterrà la sua stella come ha fatto sinora, […] «Ma proprio la presenza sulle maglie di uno sponsor delle scommesse fino all’anno scorso », ci dice Roger Hutchinson, il più grande storico del Newcastle, «rende il club meno credibile. E anche il sostegno dei tifosi non resisterebbe a lungo, se per esempio Tonali ricevesse una lunga squalifica in Italia o si scoprisse che ha scommesso contro la sua nuova squadra».

NICOLO ZANIOLO NICOLO FAGIOLI SANDRO TONALI

In ogni caso, sottolinea Horncastle, anche se Tonali la scamperà, «ciò non farà bene al calcio italiano. Abbiamo perso il conto degli scandali “-opoli”. Poi il caso doping di Pogba, ora le scommesse. Per molti inglesi, la Serie A non è più un campionato, ma una serie di Netflix».

SANDRO TONALI - NICOLO ZANIOLO - NICOLO FAGIOLI - MEME FEBBRE DA CAVALLO nicolo zaniolo sandro tonali sandro tonali 1 sandro tonali