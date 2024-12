"YOUSSOUFA MOUKOKO NON È NATO NEL 2004 MA NEL 2000. NON È NEMMENO MIO FIGLIO" - IL PADRE DELL'ATTACCANTE TEDESCO DI ORIGINI CAMERUNENSI DEL DORTMUND (ORA IN PRESTITO AL NIZZA) ALIMENTA DUBBI SULLA VERA ETÀ DEL CALCIATORE: "ABBIAMO OTTENUTO UN FALSO CERTIFICATO DI NASCITA PER LUI A YAOUNDÉ. POI SONO ANDATO ALL'AMBASCIATA, HO OTTENUTO UN PASSAPORTO E L'HO PORTATO IN GERMANIA COME MIO FIGLIO. LO ABBIAMO RESO 4 ANNI PIÙ GIOVANE" - IL VERO PADRE DEL GIOCATORE SAREBBE…

Quanti anni ha veramente Youssoufa Moukoko? Le ultime dichiarazioni del presunto padre del calciatore del Borussia Dortmund (ora in prestito al Nizza) alimentano dubbi inquietanti e il mistero sulla vera età del calciatore. Sulla carta l'attaccante ne ha 20 ma la documentazione anagrafica sarebbe fasulla, lo ha messo per iscritto in una dichiarazione giurata l'uomo, Joseph Moukoko, che finora s'è detto suo padre, salvo ammettere di non esserlo dal punto di vista biologico ma solo adottivo (condizione che finora aveva taciuto).

Il giocatore ne avrebbe almeno quattro di più, stando alle rivelazioni apparse sul quotidiano ‘Bild' e suffragate dal testo ufficiale redatto dal presunto genitore. "Youssoufa Moukoko non è il figlio biologico mio e di mia moglie Marie Moukoko – si legge -. Non è neanche nato il 20 novembre 2004 a Yaoundé, in Camerun".

[…] "Ho ottenuto un falso certificato di nascita per lui a Yaoundé. Poi sono andato all'ambasciata, ho ottenuto un passaporto e l'ho portato in Germania come mio figlio. In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo reso quattro anni più giovane. Adesso risulta nato il 20 novembre 2004". Circostanza, quest'ultima, che fa il paio anche con un altro dettaglio: nell'ufficio di registrazione di Yaoundé finora non sono mai stati rinvenuti attestati anagrafici ufficiali.

La vicenda ha destato molto scalpore in Germania considerato che il calciatore ha passaporto tedesco e, oltre a vestire la maglia del club di Dortmund, ha indossato anche quella delle selezioni giovanili della nazionale: sarebbe stato già troppo ‘vecchio' allora per giocarvi come accaduto durante gli Europei Under 21 di 3 anni fa.

[…] Uno zio (presunto) del calciatore sostiene che il ‘vero' padre del giocatore risiede in una villa non molto distante dal quartiere della capitale camerunense dov'è cresciuto il ‘ragazzo'. La posizione della società al riguardo è netta, fanno fede le carte che sono in possesso: ovvero, documenti d'identificazione ufficiali e certificato di nascita rilasciati regolarmente da un'autorità tedesca.

