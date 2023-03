NELLA RETE DEGLI ULTRAS - DIETRO ALLA VIOLENZA TRA SUPPORTER VISTA IERI A NAPOLI, CON I TIFOSI DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE (SPALLEGGIATI DA QUELLI DELL'ATALANTA) CHE HANNO MESSO A FUOCO IL CENTRO DELLA CITTÀ, CI STA UNA STRUTTURA MOLTO ORGANIZZATA DI CHAT DOVE I GRUPPI PIANIFICANO I LORO ATTACCHI, EVITANDO I CONTROLLI DELLA POLIZIA - DIETRO LE RIVALITÀ TRA LE CURVE CI SONO PATTI INTERNAZIONALI E… - VIDEO

[…] Mossi da odio, voglia di vendetta per presunti vecchi torti e sfottò subiti chissà quando. Questa l’insensata miscela esplosiva che ha spinto ieri gli ultrà del Napoli ad attaccare e rispondere, una giornata che sarà ricordata come una delle pagine nere del calcio. I napoletani da una parte, schierati in piccoli gruppi sin da due sere fa, a caccia degli ultrà dell’Eintracht, che di certo non si sono nascosti. Maglie nere, petto in fuori e slogan scanditi a ritmo di mani. Fumogeni, bombe carta e razzi tirati ovunque, senza preoccuparsi delle conseguenze. I partenopei prima hanno agito come «cani sciolti», con azioni da guerriglia.

In scooter, due alla volta. Hanno perlustrato, colpito. Poi si sono mimetizzati tra i vicoli e sono scomparsi nel nulla, agendo come squadroni militari perfettamente sincronizzati. […] Appuntamenti fissati in fretta via chat. […]. Una camionetta per ogni albergo dove hanno dormito i tedeschi, ma è servito ben a poco. Loro sono passati per i vicoli del centro. […] E sono arrivati proprio dove volevano.

I PATTI INTERNAZIONALI PER LA VIOLENZA

Odio, si diceva. Odio territoriale che affonda le radici, in questo caso specifico, nello scontro ormai trentennale tra gli atalantini, gemellati con i tedeschi, e i napoletani, gemellati con il Monaco 1860 e il Borussia Dortmund, a loro volta nemici giurati dell’Eintracht. […]

E allora se il Napoli incrocia il Francoforte, gli atalantini si sentiranno in dovere di sostenere gli ultrà tedeschi negli scontri e nella caccia all’uomo. È stato così nella partita d’andata in Germania, il 21 febbraio. […] Il giorno prima della partita i tedeschi hanno aggredito anche famiglie partenopee ai ristoranti, nei pub, nelle piazze. «Where are you from?» , e via con calci e pugni.

Ed è stato così a Napoli nelle ore che hanno preceduto la partita al Maradona per il ritorno degli ottavi di Champions. […] Una scacchiera di ferro e fuoco, dove ogni mossa porta con sé conseguenze difficili da prevedere. E ogni occasione è buona per vendicarsi. Due sere fa, per esempio, quando sono arrivati a Salerno e poi a Napoli circa 350 tedeschi, tra loro la Digos ha individuato ultrà dell’Atalanta che lanciavano cori in italiano mentre uscivano dalla stazione.

Gli ultrà del Napoli […] Sapevano già tutto. E perlustravano le vie attorno alla stazione, mentre altri erano nel centro storico. E altri ancora sul Lungomare. Fino a quando l’occasione si è concretizzata sotto ai loro occhi: gli ultrà «nemici» ammassati (incredibilmente) in una piazza del centro storico di Napoli dopo un lungo corteo per le vie del centro e il «salotto» della città: Chiaia. Ed è stato così che in meno di trenta minuti le frange estreme del tifo partenopeo hanno provato a raggiungere i tedeschi. […]

