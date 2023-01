LO RICONOSCETE DAL PACCO RASATO E TATUATO? - QUESTO FINE SETTIMANA È STATO INVESTITO DA UN'AUTO MENTRE SI ALLENAVA IN BICICLETTA MA È RIMASTO ILLESO (A PARTE QUALCHE GRAFFIO SULLA CHIAPPA) - HA RIVELATO CHE IL SUO STATUS DI ATLETA PROFESSIONISTA LO HA AIUTATO A REAGIRE PRONTAMENTE: "GRAZIE A DIO, NON ERA IL MIO MOMENTO. GRAZIE ANCHE AL WRESTLING E AL JUDO..." - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

conor mcgregor

Paura per Conor McGregor[…] La stella irlandese della MMA è stato travolto da un'auto mentre si stava allenando con la sua bicicletta. Fortunatamente il campione se l'è cavata, con qualche ferita e probabilmente delle contusioni. A giudicare dalle immagini poteva andare decisamente peggio.

[…] Nelle immagini si nota una bicicletta caduta sull'asfalto al centro di una strada, e una voce di una persona che sembra sconvolta. È proprio Conor McGregor che parla e racconta di essere stato vittima di un incidente stradale. […] Nell'audio si vede McGregor ringraziare il cielo e la fortuna mentre in sottofondo si sente qualcuno scusarsi ("Sono seriamente dispiaciuto"). […]

conor mcgregor 3

Nella didascalia utilizzata per accompagnare le immagini poi McGregor ha spiegato in breve, alla sua maniera quanto accaduto. L'incidente è stato causato dai problemi creati dal sole all'autista del mezzo, che non è riuscito a vedere la bicicletta[…] La consapevolezza dell'irlandese è quella di aver rischiato davvero grosso. Un ruolo fondamentale è stato sicuramente anche il suo status di atleta professionista, che lo ha aiutato a reagire prontamente nei momenti dell'impatto: "Grazie a Dio, non era il mio momento. Grazie anche al wrestling e al judo. Avere consapevolezza mi ha salvato la vita". […]

