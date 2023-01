LO RICONOSCETE? - È PASSATO DAL TRIPLETE ALLA VITTORIA DI "MASTERCHEF" NEL SUO PAESE - DOPO IL SUO RITIRO DAL CALCIO, HA CONFESSATO DI AVER PERSO TUTTI I SOLDI: "SONO STATO SFORTUNATO O NON ABBASTANZA ATTENTO, NON HO RICONOSCIUTO CHE NON TUTTI SONO ONESTI" - OGGI GESTISCE UNA PIZZERIA DI SUCCESSO: "È DURA QUANDO LA GENTE MI GUARDA DALL'ALTO IN BASSO" - DI CHI SI TRATTA?- VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

Nel 1999 Jesper Blomqvist toccava la gloria sportiva riservata a pochissimi vincendo il Triplete col Manchester United, oggi a distanza di 24 anni la vita dell'ex milanista è quanto di più lontano potesse immaginare allora: il centrocampista svedese ha sposato la causa dei fornelli, anzi del forno a legna, visto che è diventato un pizzaiolo in patria. […]

La sua pizzeria ‘450 gradi' – in cui serve pizza rigorosamente "napoletana", come ci tiene a puntualizzare – è un locale molto noto a Lidingö, un'isola che si trova nella contea di Stoccolma, ed è stata premiata per tre anni di fila dal Gambero Rosso.

[…] Blomqvist, arrivato nel mercato invernale, finì la sua avventura a Milano con 19 presenze e un gol in Serie A, salutando il Diavolo nel settembre successivo per trasferirsi al Parma di Crespo e Chiesa Sr. Anche qui durò un solo anno, approdando in Premier League allo United, dove avrebbe vinto tre campionati, la Champions leggendaria con l'incredibile rimonta in finale sul Bayern Monaco dopo il 90′ (giocò da titolare per le squalifiche di Keane e Scholes), la Coppa d'Inghilterra e l'Intercontinentale. […]

Quello che invece gli è stato tolto, anche per qualche investimento improvvido, è il denaro guadagnato in carriera. "Devo dire che è dura quando le persone mi chiedono che cosa sto facendo oggi e io rispondo: ‘Ho una pizzeria'. È difficile per il modo in cui la gente mi guarda, dall'alto in basso, poi gli devo spiegare che è la pizzeria migliore! Sono stato sfortunato o non abbastanza attento, non ho riconosciuto che non tutti sono onesti.[…]".

BLOMQVIST OGGI, UN UOMO REALIZZATO A INFORNARE PIZZE

Il tempo è stato galantuomo con l'ex centrocampista di Milan e Parma, la cui abilità da cuoco gli è valsa la partecipazione a Sveriges Masterkock VIP, l'edizione svedese di Masterchef nella sua versione dedicata alle celebrità. Ed anche in questo caso Blomqvist si è confermato un numero uno, uscendo vincitore dalla finale. […]

