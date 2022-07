RIMONTONA BERRETTINI – A GSTAAD L’AZZURRO PERDE IL PRIMO SET, VA A DUE PUNTI DAL PERDERE LA PARTITA, POI RIMONTA MARTINEZ E VOLA IN SEMIFINALE: DOMANI SFIDERÀ THIEM – È L’UNDICESIMA VITTORIA IN 11 MATCH DOPO IL SUO RIENTRO DALL’OPERAZIONE ALLA MANO. SEMIFINALE ANCHE PER MUSETTI AD AMBUGO: GIOCHERÀ CON CERUNDOLO

Marco Calabresi per corriere.it

berrettini

Matteo Berrettini, dopo il Covid che gli ha negato Wimbledon, ha il fuoco dentro. A Gstaad, nell’Atp 250 che quattro anni fa gli regalò il suo primo titolo nel circuito maggiore, l’azzurro ha ribaltato una partita incredibile contro lo spagnolo Pedro Martinez, e domani in semifinale affronterà l’austriaco Dominic Thiem. L’italiano ha vinto 3-6 7-6 6-1 in due ore e 18’, ma è come se fossero state due partite in una. Nella prima, Matteo ha sofferto il vento — che ha condizionato il match — e le qualità dell’avversario, arrivato fino a due punti dal match sul 5-1 nel tiebreak del secondo set.

Poi, però, è cambiato tutto: Berrettini ha conquistato sei punti di fila trascinando la partita al set decisivo, nel quale non c’è stata storia, con Martinez che ha subito il contraccolpo e il romano che ha sfruttato l’entusiasmo per la clamorosa rimonta per conquistare l’undicesima vittoria in 11 match dopo il suo rientro dall’operazione alla mano.

matteo berrettini guarito dal covid

Quattro a Stoccarda, cinque al Queen’s e ora i due di Stoccarda, con in mezzo la maledetta parentesi per il covid. «Sul 5-1 nel tiebreak ho pensato fosse finita — ha confessato Berrettini, trascinato come sempre dal servizio e dai 15 ace —, poi dopo aver recuperato i primi due punti mi sono detto “proviamoci” ed è andata bene. Non ho giocato il mio miglior match, ma a quel punto è importante vincere anche quando non si ha un buon feeling con la partita. Ho ritrovato le energie in me e ho portato a casa la partita». Quello di domani contro Thiem sarà il sesto confronto tra i due: al momento, Berrettini conduce 3-2 e ha vinto gli ultimi due precedenti, mentre l’austriaco si è aggiudicato (Roland Garros 2018) l’unica sfida sulla terra.

A completare una grande giornata per il tennis italiano, la vittoria di Lorenzo Musetti, che ad Amburgo ha battuto 6-4 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, qualificandosi alla semifinale nell’Atp 500 tedesco. Prima semifinale in stagione per il 20enne di Carrara, la quarta in carriera: domani Musetti affronterà l’argentino Francisco Cerundolo.

musetti