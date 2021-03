LA ROMA CHIEDE DI RINVIARE LA GARA CON IL NAPOLI MA NEL FRATTEMPO SI DIMENTICA DI GIOCARE CONTRO IL PARMA E RIMEDIA UNA LEGNATA (LA SQUADRA DI D’AVERSA NON VINCEVA DA 17 GARE) – FONSECA DICE CHE NON VUOLE ALIBI MA ALLA FINE DELLA PARTITA SE LA PRENDE CON L’ARBITRO PER Il RIGORE NON CONCESSO A PELLEGRINI E PER QUELLO FISCHIATO AL PARMA - LA RABBIA DI FRIEDKIN PER IL RINVIO DI JUVENTUS-NAPOLI E LA LETTERA INVIATA IN LEGA IN CUI SI CHIEDE DI POSTICIPARE LA GARA CON I PARTENOPEI...

Un brutto stop per la Roma, ma anche tanta tensione a fine partita. Al termine del match perso dalla Roma per 2 a 0 contro il Parma (che non vinceva da 17 partite), Paulo Fonseca è corso in campo per un faccia a faccia con l'arbitro Piccinini. Il portoghese ha recriminato per un mancato rigore concesso ai giallorossi per il contatto tra Hernani e Pellegrini all'inizio del primo tempo, oltre ai dubbi sul penalty concesso ai crociati per il contatto Ibanez-Pellè. Scatenato Fonseca, il tecnico ha voluto spiegazioni per le decisioni dell'arbitro e del Var.

La rabbia dei tifosi per il risultato, per la prestazione della Roma e per un arbitraggio discutibile. Parma-Roma discussa sui social dai supporter giallorossi, una prestazione anonima della squadra di Fonseca "vittima però di un arbitraggio più che scadente".

I tifosi sono furiosi per un contatto nei primi minuti del primo tempo tra Hernani e Pellegrini: "È rigore, il brasiliano colpisce Lorenzo sul piede appena prima di calciare e lo sbilancia". E ancora: "Non è possibile che al Var non se ne siano resi conto", "Quando c'è un episodio dubbio non fischiano mai a favore della Roma".

C'è chi poi pensa che il mancato rigore sia causa della lettera inviata ieri dalla Roma alla Lega per il rinvio di Juventus-Napoli: "Questo è l'effetto della lettera dei Friedkin alla Lega, quando la Roma prova ad alzare la voce ecco che arriva la penalità in campo". "Io l'ho detto da ieri, ci avrebbero reso la vita impossibile per aver provato a mettere in difficoltà la Lega". Poi il calcio di rigore per il Parma per il contatto tra Ibanez e Pellè: "Qui invece Piccinini non ha avuto dubbi - scrive un tifoso -. Neanche l'avranno riguardata al Var, non vedevano l'ora di dare il rigore contro la Roma".

Il rigore non concesso non è un alibi però per la prestazione della Roma: "Completamente addormentati, passeggiano in campo", scrive un tifoso. "Prestazione mediocre, una squadra che lotta per la Champions non può giocare in questo modo", "Va bene la stanchezza, ma non è un alibi. Anche altre squadra hanno giocato in Europa in queste settimana". Tanti tiri, ma pochi nello specchio: "Ma come è possibile essere così imprecisi? Marcano male, difendono peggio e in attacco sono completamente fermi. Questa partita dice addio alle speranze della Roma di finire tra le prime quattro".

