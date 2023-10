4 ott 2023 16:27

ROMA ROMA CORE DE STA RIAD/2 - RIYADH SEASON È IL NUOVO SPONSOR DELLA ROMA - IL CLUB GIALLOROSSO HA STRETTO UN ACCORDO PER PROMUOVERE IL FESTIVAL D'INTRATTENIMENTO E SPORT DELL'ARABIA SAUDITA – LA SOCIETA’ INCASSERA’ 25 MILIONI DI EURO PER DUE STAGIONI – LE POLEMICHE COL SINDACO GUALTIERI CHE, COME DAGO DIXIT, SI E’ OPPOSTO VIA MALAGÒ PERCHÈ LA SPONSORIZZAZIONE DANNEGGEREBBE LA GARA PER EXPO 2030 CHE VEDE UN DUELLO TRA LA CAPITALE E RIAD. E COL CAMPIDOGLIO LA ROMA DOVRA’ TRATTARE PER IL NUOVO STADIO... – VIDEO