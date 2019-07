C’E’ IL DELIRIO AL MARACANA' - DOPO L’EXPLOIT IN CHAMPIONS, KINSEY WOLANSKI E IL SUO FIDANZATO TENTANO L’INVASIONE BIS NELLA FINALE DI COPPA AMERICA: MISSIONE FALLITA - LA DONNA E IL SUO FIDANZATO SONO STATI BLOCCATI MENTRE SI PREPARAVANO A ENTRARE SUL TERRENO DELLA FINALE TRA BRASILE E PERÙ - IL TRAVESTIMENTO DEGNO DELLE AVVENTURE DI "LUPIN III" - "LE INVASIONI? IL PIÙ GRANDE BRIVIDO DELLA MIA VITA” (ANNAMO BENE...) – VIDEO

Silvia Morosi per corriere.it

KINSEY WOLANSKI

Nella notte che celebrò la vittoria del Liverpool sul Tottenham in Champions League (o-2), Kinsey Wolanski ebbe un ruolo da protagonista: la modella, insieme al fidanzato (Vitaly Zdorovetskiy), fece invasione di campo al Wanda Metropolitanocatturando l'attenzione di tutto il mondo. Riuscita l'impresa del primo giugno, i due hanno deciso di riprovare un'invasione di campo alla finale della Coppa America tra Brasile e Perù (3-1) di domenica 7 agosto. Le guardie di sicurezza, in questo caso, sono riuscite a fermarli prima dell'ingresso sul terreno del Maracanã e hanno messo la coppia in cella per qualche ora.

KINSEY WOLANSKI

«Abbiamo fallito l’obiettivo Copa America»

A raccontare la vicenda è stata la stessa Wolanski sul proprio account Instagram: «Abbiamo fallito l’obiettivo Copa America. Domani posterò altri dettagli, al momento siamo in prigione», ha raccontato la modella Usa.

Prima di pubblicare altre immagini della vicenda: «Copa America, devo ammettere che alla fine hai vinto tu. Abbiamo vissuto un’avventura assurda per provare a fare invasione. Siamo volati in Brasile, ci siamo travestiti, abbiamo raggiunto i nostri posti, ma è finito tutto con Vitaly placcato da una ventina di guardie di sicurezza. Ora siamo fuori di prigione e abbiamo intenzione di goderci un po’ di tempo in Brasile!».

Il travestimento e la popolarità

kinsey wolanski 24

Con un travestimento degno delle avventure di «Lupin III», la coppia si è presentata nel Paese con parrucche e travestimenti, prima di cercare di fare invasione di campo. In occasione della finale di Liverpool-Tottenham, Wolansky era entrata in campo indossando un costume da bagno nero, arrivando a raggiungere il centrocampo prima di essere bloccata dagli steward.

kinsey wolanski 33

Le telecamere che immortalarono la scena ripresero il marchio «Vitaly Uncensored», sito internet per adulti di proprietà del fidanzato, un ex attore porno, facendogli fare un boom di accessi. L'account Instagram della modella passò da circa 300mila follower agli oltre 3 milioni attuali. Proprio dopo l'impresa di Madrid, la donna annunciò: «Farò altre invasioni di campo perché quello è stato il più grande brivido della mia vita». Detto, fatto.

