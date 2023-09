RUDI GARCIA, IL SOLITO POLLO! SULLA PANCHINA DELLA ROMA IL TECNICO FRANCESE PRESE 7 PAPPINE DAL BAYERN E 6 DAL BARCELLONA. POI VENNE ESONERATO PER LA MANCANZA DI AUTOREVOLEZZA E DI IDEE, LA PAREGGITE, E PER LA PREPARAZIONE SBAGLIATA CHE FECE SBROCCARE PURE PALLOTTA (CHE DI CALCIO CAPIVA POCHISSIMO) – "IL NAPOLISTA" SOTTOLINEA LA PARTENZA CHOC DEL NAPOLI: “A TRATTI GARCIA RICORDA VASSEUR QUANDO DICE CHE ALLA FERRARI TUTTO VA BENE MENTRE INTORNO SEMBRA CROLLARE IL MONDO”

Estratto dell’articolo di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia per ilnapolista.it

GARCIA: Alla quinta giornata e dopo avere incontrato squadroni come Frosinone, Sassuolo, Lazio, Genoa e Bologna, questo è il secondo peggiore inizio del Napoli (perdipiù con lo scudetto in petto) in otto stagioni. Solo l’estetista in tuta precede il ripescato Rudi: 6 punti alla sua prima stagione nel 2015-2016. Persino Mister Veleno, e abbiamo detto tutto, riuscì a fare meglio: 11 punti nel 2020-2021.

Re Carlo, invece, nella stagione in cui venne esonerato ne aveva 9 di punti alla quinta. Questo, per dire che il Napoli di Garcia sta andando davvero male e l’Imperatore che dispensa complimenti assomiglia al Berlusconi suicida che sfidava tutti, a partire dai giudici. Solo che B., in materia di calcio, era un genio, a differenza di Aurelio diventato troppo sicuro di sé. Temo che finirà male, molto male. Ah, dimenticavo: Garcia venne esonerato a Roma per la mancanza di autorevolezza e di idee e la pareggite, come ricordato sopra, ma anche per la preparazione sbagliata. E abbiamo detto tutto

A tratti mi ricorda Vasseur quando dice che alla Ferrari tutto va bene mentre intorno sembra crollare il mondo. Ma trovo ancora più sconcertante il messaggio di De Laurentiis, incomprensibile: il Napoli riparte da Bologna. In che senso?

